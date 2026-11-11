W skrócie Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował, że obchody 11 listopada w Warszawie przebiegają spokojnie, mimo incydentów związanych z łamaniem zakazu używania pirotechniki.

Służby utrzymują podwyższoną gotowość ze względu na sobotnią strzelaninę w Krakowie oraz liczne zgromadzenia, w tym Marsz Niepodległości, który ruszył po godzinie 14.

Trasy zaplanowanych zgromadzeń w Warszawie nie przecinają się, co zdaniem władz miejskich eliminuje ryzyko bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń.

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Część z uroczystości towarzyszących obchodom święta 11 listopada po godz. 14 została już zakończona, m.in. na placu Piłsudskiego. Trwały natomiast przygotowania lub rozpoczęły się inne wydarzenia organizowane w stolicy.

To m.in. festiwal "Wspólna Niepodległa" na Krakowskim Przedmieściu, organizowany przez miasto, zgromadzenie, którego początek zarejestrowano na placu Unii Lubelskiej, a także Marsz Niepodległości, który po godz. 14 ruszył z Ronda Dmowskiego. W tym wydarzeniu brał udział m.in. Karol Nawrocki.

Święto Niepodległości w Warszawie. Trzaskowski: Brak poważnych incydentów

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa służby na bieżąco monitorują przebieg Marszu i sytuację na ulicach stolicy. - Cały czas wraz z przedstawicielami służb obserwujemy to, co się dzieje w Warszawie w czasie rzeczywistym - przekazał prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Włodarz stolicy ocenił, że Marsz Niepodległości i inne wydarzenia przebiegają na razie spokojnie, a służby nie odnotowały poważnych incydentów, choć uczestnicy łamią zakaz używania pirotechniki.

- Na ulicach Warszawy jest bardzo dużo i policji, i również naszych służb miejskich (...), dlatego że zależy nam na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo - powiedział. Polityk dodał, że wysoki poziom przygotowania służb wpływa także sytuacja po strzelaninie, do której w sobotę doszło na Rynku Głównym w Krakowie.

- Jeszcze raz ponawiam apel do wszystkich, którzy są na ulicach Warszawy, o bezpieczeństwo, o spokój, o informowanie, jeżeli zauważą coś niepokojącego. Również oczywiście apel o to, żeby tego dnia być razem - stwierdził.

11 listopada. Tłumy na ulicach Warszawy

- Jeśli chodzi o Marsz Niepodległości to czoło schodzi już z Mostu Poniatowskiego, a końcówka nie ruszyła jeszcze z Ronda Dmowskiego. Marsz przebiega w spokojnej atmosferze, stołeczna policja nie odnotowała żadnych znaczących incydentów - podał z kolei dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal po godz. 16.

Jak dodał, prezydent Nawrocki "albo już opuścił zgromadzenie, albo się do tego szykuje". Misztal nie przekazał danych o frekwencji. Poinformował dodatkowo, że spokojnie przebiega także konkurencyjny marsz i pozostałe wydarzenia w Warszawie.

Wcześniej dyrektor, pytany o ewentualne zagrożenia podczas zgromadzeń, przypomniał, że trasy marszów nie przecinają się. Odległość między tym, które rusza z placu Unii Lubelskiej i dochodzi maksymalnie do Sejmu, a Marszem Niepodległości, który idzie Alejami Jerozolimskimi "jest na tyle duża, że nie powoduje żadnego zagrożenia" - zapewnił.

Nie chciał też porównywać zabezpieczenia zgromadzeń w tym i poprzednim roku, ale przyznał, że po strzelaninie w Krakowie "ta nasza czujność musi być jeszcze większa".- I tak dokładnie dzieje się już od soboty - zapewnił.

Marsz Niepodległości. Służby w pełnej gotowości

Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa powiedział, że na polecenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego wszystkie służby miejskie, monitoring, Straż Miejska czy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa - są w pełnej gotowości.

Przypomniał o wydanym przez wojewodę mazowieckiego zakazie używania, przenoszenia, przewożenia pirotechniki. Zapewnił, że osoby, które będą jej używały, mogą się spodziewać konsekwencji i wysokiego mandatu. Do identyfikacji osób łamiących zakaz będzie wykorzystywany m.in. monitoring miejski.



