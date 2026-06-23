W skrócie Anna Maria Żukowska ogłosiła, że warszawska Lewica zagłosuje przeciwko udzieleniu absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.

W składzie Rady Miasta Koalicja Obywatelska posiada samodzielną większość, co oznacza, że decyzja Lewicy nie wpłynie na wynik głosowania.

Doniesienia medialne ujawniły nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, co spowodowało spadek notowań Trzaskowskiego oraz wszczęcie śledztwa przez prokuraturę.

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Anna Maria Żukowska, przewodnicząca struktur Nowej Lewicy w Warszawie, poinformowała, że warszawski zarząd ugrupowania podjął decyzję o głosowaniu za nieudzieleniem Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium.

Jak przekazała posłanka, za udzieleniem absolutorium nie opowiedział się żaden z członków zarządu, przeciw było 21 głosów, jedna osoba z kolei optowała za wstrzymaniem się od głosu.

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Warszawa. Lewica zagłosuje przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu

Wcześniej Żukowska wielokrotnie odnosiła się w mediach społecznościowych do sytuacji Trzaskowskiego.

"Ale to akurat prawda, że Rafał Trzaskowski zareagował prawidłowo: wszystkie podjęte przez niego w ostatnich dniach decyzje były jak najbardziej trafne i szybkie. Problem polega na tym, że on nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w podległym miastu szpitalu, bo nadzór w tym mieście jest iluzoryczny, skoro działacze KO nadzorują innych działaczy KO" - pisała w poniedziałek.

Wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Warszawy zostanie poddany pod głosowanie w czwartek, na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.

W organie tym zasiada aktualnie 37 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, 15 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz osiem osób z Lewicy. Oznacza to, że decyzja ugrupowania Żukowskiej jest jedynie gestem symbolicznym - KO dysponuje samodzielną większością, która pozwoli na przyjęcie absolutorium.

Afera w Szpitalu Południowym to problem dla Rafała Trzaskowskiego

Notowania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w ostatnich dniach mocno się pogorszyły w związku z ujawnieniem przez dziennikarzy portalu Zero nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Jak wynika z medialnych ustaleń, kierownik tamtejszego SOR-u, radny KO Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji objął kierownicze stanowisko, na którym w 2025 roku zarobił 1,6 mln złotych. Według szpitalnego grafiku wielokrotnie miał dyżurować kilka dni bez przerwy, średnio 11 godzin dziennie. Często jednak nie był obecny w placówce.

W szpitalu miał funkcjonować także tzw. "salonik VIP", w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki, oczekiwali także na usługi medyczne w osobnym pokoju.

Włodarz stolicy o nieprawidłowościach miał zostać poinformowany z wyprzedzeniem, niemal rok przed tym, jak informacje te dotarły do mediów. Wiadomość trafiła jednak do niego na prywatnym komunikatorze, a prezydent Warszawy poprosił o przekazanie jej drogą oficjalną - do czego, według ratusza, nigdy nie doszło.

Po ujawnieniu szczegółów tej sprawy Kacprzyk zrezygnował zarówno z mandatu poselskiego, jak i z pracy w szpitalu, prokuratura rozpoczęła śledztwo, a Trzaskowski zdecydował o odwołaniu władz placówki.





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