W skrócie Do Sejmu trafi wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, liczący ponad 250 stron.

Dokument podpisali posłowie koalicji rządzącej, a przewiduje on przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Premier Donald Tusk stwierdził, że rozliczenia poprzedniego rządu przebiegają wolno z powodu ograniczeń prawnych.

- Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobro, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących Koalicję 15 Października - poinformował szef klubu KO Zbigniew Konwiński.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry. "Ponad 250 stron"

Konwiński przekazał podczas konferencji prasowej, że wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym "25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych".

- Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej - podkreślił Konwiński.

Przekazał, że przedstawicielem wnioskodawców został sekretarz klubu KO Jarosław Urbaniak. W ocenie Konwińskiego, Urbaniak jest "jednym z bardziej zorientowanych posłów w Sejmie, jeśli chodzi o przestępczą działalność Zbigniewa Ziobro".

- Wielokrotnie już się panem Ziobro zajmował na Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych - dodał.

Wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów. Wniosek taki marszałek Sejmu kieruje do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie.

Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Posłowie rządowej koalicji rozpoczęli zbieranie podpisów na początku 2026 roku.W marcu marszałek Sejmu informował, że wniosek ten jest gotowy i należy się spodziewać, że będzie on procedowany na początku kwietnia. Informując we wtorek, że w tym tygodniu wniosek ten zostanie złożony, marszałek Sejmu zaznaczył, że przesłanki przemawiające za pociągnięciem Ziobry do odpowiedzialności przed TS szefowie klubów koalicyjnych przedstawią na konferencji prasowej.

Ziobro może stanąć przed Trybunałem Stanu. Tusk: Nie chcę robić złudzeń

- My jesteśmy w stanie postawić, sformułować ten wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to postępowanie. Ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie, więc też nie chcę robić nikomu złudzeń - mówił we wtorek premier Donald Tusk, komentując doniesienia o wniosku.

Dodał, że "kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli albo nadużywali władzy czy nadużywali publicznych pieniędzy" jest dla niego sprawą bardzo ważną.

- Mamy realne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, jeśli chodzi o większość parlamentarną, weta prezydenckie. Tak, to wszystko zostało przez PiS naprawdę bardzo mocno zabetonowane - podkreślił Tusk.

- Ja jestem gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale (…) ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa - powiedział premier, dodając, że "prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a miejscami jest bardzo złe".

- Ale metodą na to nie jest łamanie prawa, tylko wygranie kolejnych wyborów w takim stopniu, żeby móc to prawo skutecznie zmieniać - podkreślił.

Jak powiedział premier, rozliczenia poprzedniego rządu "idą za wolno" dlatego, że "te obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają".

