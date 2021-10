Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. wyższości prawa polskiego nad unijnym. "Mamy do czynienia z prawnym polexitem"

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego zasad wyższości prawa unijnego nad krajowym. Sędziowie orzekli, że wybrane przepisy traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. - Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeka nadrzędność prawa polskiego nad unijnym, to mamy do czynienia z prawnym polexitem, który ma łączyć się z mentalnym zohydzaniem Unii Europejskiej przez Jarosława Kaczyńskiego - mówi Interii Krzysztof Brejza, prawnik i senator PO. Z kolei radca prawny i poseł PiS Marek Ast twierdzi, że "w przypadku Polski na pewno nie dojdzie do wyjścia z Unii" w oparciu o rozstrzygnięcie TK.

Zdjęcie Trybunał Konstytucyjny / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News