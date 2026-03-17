Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję. Chodzi o wniosek posłów PiS

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek bez terminu rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS. Politycy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Ponadto Trybunał zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.

Gmach Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę ws. wniosku posłów PiS

W skrócie

  • Trybunał Konstytucyjny odroczył bez terminu rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS dotyczącego przepisów o wyborze sędziów TK przez Sejm.
  • Prezydent Karol Nawrocki został poproszony o zajęcie pisemnego stanowiska w tej sprawie do 17 kwietnia.
  • Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w zeszły piątek, a Trybunał wydał oświadczenie uznające uchwałę Sejmu za rażąco sprzeczną z konstytucyjnymi zasadami.
Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku posłów PiS do 17 kwietnia. W związku z tym TK odroczył bez terminu rozprawę w sprawie wspomnianego wniosku zaskarżającego przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm.

- Jeden z zarzutów wniosku dotyczy prerogatywy, czy też kompetencji prezydenta w zakresie przyjmowania ślubowania, w związku z powyższym pan prezydent powinien zająć tutaj co najmniej stanowisko - uzasadniał prezes TK, jednocześnie przewodniczący składu orzekającego we wtorkowej rozprawie Bogdan Święczkowski.

TK odroczył rozprawę ws. wniosku posłów PiS. Chodzi o wybór sędziów przez Sejm

Święczkowski dodał, że to właśnie między innymi kwestia zwrócenia się do prezydenta o zajęcie stanowiska jest powodem odroczenia rozprawy bez terminu. Innym powodem odroczenia była modyfikacja wniosku przez posłów PiS.

Wnioskodawców reprezentowali posłowie Marcin Warchoł oraz Michał Wójcik. W podsumowaniu swojego wystąpienia Warchoł wniósł m.in. o stwierdzenie przez Trybunał, iż zaskarżone przepisy tracą swoją moc "w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego", którego Sejm dokonał z ubiegły piątek.

    - Zasadą jest, iż Trybunał orzeka na przyszłość, z mocą ex nunc (od teraz - przyp. red.). Tymczasem, mając świadomość realiów, w których się obecnie znajdujemy i tych wadliwości proceduralnych, które miały miejsce przed Sejmem w ostatnim czasie w zakresie wyboru sześciu osób na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wnosimy do wysokiego Trybunału o to, żeby uznać, że przepisy wskazane w petitum wniosku są niezgodne z konstytucją i tracą moc w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2026 roku na ich podstawie - mówił poseł Warchoł.

    Posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

    Przypomnijmy, że posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zabezpieczenie i czasowe wstrzymanie Sejmu od wyboru sędziów TK, ponieważ - w ich ocenie - zachodziło "poważne niebezpieczeństwo dokonania wyboru na podstawie niekonstytucyjnych przepisów".

    W uzasadnieniu wniosku posłowie wskazali też na ryzyko naruszenia terminu określonego w art. 30 ust. 4 Regulaminu Sejmu. Posłowie PiS wskazywali wówczas, że do przeprowadzenia głosowania mogło dojść przed upływem siedmiodniowego terminu od doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury.

    - Dwa lata nie wybierano sędziów TK w ogóle. Hodowano, chomikowano te wakaty, podczas gdy Konstytucja RP zobowiązuje do wyboru na zakładkę - w miarę, jak się pojawiają wakaty. Tymczasem oni chcą teraz zrobić to hurtowo, grupowo, na rympał, z dnia na dzień (...). Oni chcą skrócić ten termin siedmiodniowy - mówił Marcin Warchoł z PiS.

    Posłowie PiS podkreślali we wniosku, że celem zabezpieczenia nie jest zawieszenie obowiązywania przepisów, lecz czasowe powstrzymanie wykonywania kompetencji wynikających z zaskarżonych regulacji.

      Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

      Dodajmy, że Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w zeszły piątek. Zostali nimi: Krystian Markiewicz, prof. Maciej Taborowski, prof. Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, prof. Dariusz Szostek oraz dr Magdalena Bentkowska.

      Ponadto podjęta została wówczas też uchwała w sprawie działań "niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego".

      Trybunał Konstytucyjny wydał oświadczenie w sprawie uchwały, uznając ją za działanie "rażąco sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami podziału władz państwa oraz odrębności władzy sądowniczej i niezależności sędziowskiej".

      Dodano też, że jest to "groźne dla instytucji państwa i dla jego obywateli, które skutkują gigantycznym chaosem", jako przykład wskazując kwestionowanie wyroków wydawanych przez jedną trzecią sędziów w Polsce.

