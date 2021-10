Trybunał Konstytucyjny o wyższości prawa krajowego nad unijnym. Politycy komentują

Polska

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym wywołał lawinę politycznych komentarzy. "Dzisiejszy wyrok TK w zasadniczej części uwzględnia wniosek premiera Morawieckiego. Nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika literalnie z Konstytucji RP. Dzisiaj (po raz kolejny) wyraźnie potwierdził to Trybunał Konstytucyjny" - stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Opozycja twierdzi, że czwartkowy wyrok TK w praktyce przybliża nas do polexitu. "Jeśli prawo unijne nie obowiązuje w Polsce, to jesteśmy poza Unią. Orzeczenie trybunału Przyłębskiej nie pozostawia złudzeń: PiS wyprowadza Polskę z UE" - uważa Jan Grabiec, rzecznik PO. Na Twitterze jednym z najpopularniejszych haseł jest "polexit".

Zdjęcie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas ogłaszania wyroku / Radek Piertuszka / PAP