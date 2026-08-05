W skrócie Przygotowania do wizyty papieża Leona XIV w Polsce w 2028 roku były tematem spotkania Radosława Sikorskiego z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą.

Papież Leon XIV otrzymał zaproszenia do złożenia wizyty zarówno od przedstawicieli władz państwowych, jak i kościelnych.

Dokładny termin pielgrzymki nie został jeszcze ustalony, a po jego ogłoszeniu powołany zostanie zespół organizacyjny złożony z przedstawicieli kościelnych i państwowych.

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O spotkaniu, które skupiło się wokół omówienia przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku, poinformowało w mediach społecznościowych MSZ.

"Pielgrzymka Papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk" - zaznaczył resort dyplomacji.

Papież Leon XIV na odwiedzić Polskę. Otrzymał zaproszenie od prezydentów i premiera

W komunikacie zamieszczonym na stronie ministerstwa zaznaczono, że wizyta papieska to wydarzenie, które będzie realizowane wspólnie przez stronę rządową i kościelną.

"Pielgrzymka Papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazja do wspólnego działania wszystkich środowisk" - czytamy w mediach społecznościowych resortu.

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Przypomniano, że formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi Leonowi XIV zarówno przez stronę państwową - w imieniu Rzeczypospolitej przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska - jak i kościelną, reprezentowaną przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

"Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej" - poinformował resort dyplomacji.

Dokładny termin pielgrzymki papieża do Polski nie jest jeszcze znany

MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.

Resort dyplomacji podało, że do tej pory Polskę odwiedziło trzech papieży, łącznie 11 razy. "Jan Paweł II - dziewięć razy (w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002), Benedykt XVI w 2006 roku, a podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku wizytę w Polsce złożył papież Franciszek" - przypomniało MSZ.



