Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydane zostały przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla całej Polski w sobotę. Mają one obowiązywać przez cały weekend, aż do poniedziałku.

Synoptyczka IMGW Iwona Śmigrocka zapowiadała wcześniej na sobotni dzień 35 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju, np. w Zielonej Górze, Gorzowie czy Zgorzelcu, w stolicy około 31 stopni, a na wschodzie - do 29. W przypadku mieszkańców Krakowa i Gdańska temperatura miała wynosić około 30-31 stopni Celsjusza, najniższe wskazania - około 24 stopni - dotyczyły Helu. To właśnie na Pomorzu była mowa o możliwym zachmurzeniu, w przeciwieństwie do pełnej słońca reszty Polski.