Rano miejscami na zachodzie i północnym wschodzie utrzymują się gęste mgły, ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów. Taka sytuacja panuje między innymi w okolicach Mławy, Mikołajek, Grajewa, czy Suwałk oraz w zasięgu dolin rzecznych Odry, Bobru, Warty i Noteci. Mgły powinny się rozwiać jeszcze przed godz. 10:00. Ponieważ miejscami przy gruncie temperatury spadły poniżej zera, na niektórych drogach może być ślisko.

Wracają deszcz i śnieg. Grubsza pokrywa w górach

Tydzień nie zaczął się najlepiej. W wielu miejscach padał deszcz, a na wyżej położonych terenach również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na Śnieżce grubość pokrywy śnieżnej zwiększyła się o 3 cm.

We wtorek możemy mieć do czynienia z powtórką, ponieważ w górach i na terenach podgórskich znowu może sypnąć śniegiem. Na niżej położonych terenach znowu popada deszcz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek najwięcej opadów synoptycy IMGW spodziewają się na południu i w górach. Będą to opady mieszane

Stosunkowo najlepsza aura panować będzie na zachodzie, gdzie chmur będzie mniej. W pozostałych częściach kraju będzie pochmurnie i w wielu miejscach przelotnie popada deszcz, zaś w górach i na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem i śnieg.

W Tatrach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o nawet około 15 cm, a na terenach podgórskich Karpat oraz w Sudetach sypnie nieco słabiej: do 5-7 cm.

Pierwsza połowa marca była zdecydowanie cieplejsza niż zwykle, i to w całej Polsce. Miejscami na południu średnie temperatury były wyższe od normy wieloletniej nawet o 5 stopni. Ten tydzień jest jednak zdecydowanie chłodniejszy i we wtorek wyraźnie to odczujemy.

Niewiele ponad 10 stopni. Zaczął się chłodny dzień

Najchłodniej w ciągu dnia będzie miejscami na południu i na Półwyspie Helskim, gdzie termometry pokażą nie więcej niż 5 st. C. W centrum będzie w okolicach 8, a na wschodnich krańcach Polski do 12 stopni Celsjusza.

Temperatury we wtorek wszędzie będą dodatnie, jednak w najcieplejszych godzinach dnia nie wyższe niż 12 stopni

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć wysoko w górach porywy mogą osiągać do 55 km/h i tam powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Po zachodzie słońca aura powinna być spokojniejsza: chmur będzie mniej, a opady stopniowo zanikną. Lokalnie w nocy mogą wrócić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami mogą być marznące, więc w rejonie ich występowania może być ślisko. Wrócą mrozy, które na wschodzie i na terenach podgórskich wyniosą do -3 stopni.

