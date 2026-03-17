Trwa starcie zimy z wiosną. Wracają białe opady

Jakub Wojciechowski

Zima nie chce się z nami żegnać. Na południu, na wyżej położonych terenach znowu spadnie śnieg. Miejscami w górach jego pokrywa zwiększy się o kilkanaście centymetrów. Na niebie utrzymają się ciemne chmury, z których na nizinach w wielu miejscach popada deszcz. Będzie też chłodno - niewiele ponad 10 stopni.

Deszcz na placu zabaw w Szczecinie. We wtorek deszcz, wymieszany ze śniegiem popada głównie na południu
Wtorek będzie deszczowy, zwłaszcza na południu kraju. W górach może popadać śniegPawel Cetka-Sobotkiewicz/East News/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Rano miejscami na zachodzie i północnym wschodzie utrzymują się gęste mgły, ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów. Taka sytuacja panuje między innymi w okolicach Mławy, Mikołajek, Grajewa, czy Suwałk oraz w zasięgu dolin rzecznych Odry, Bobru, Warty i Noteci. Mgły powinny się rozwiać jeszcze przed godz. 10:00. Ponieważ miejscami przy gruncie temperatury spadły poniżej zera, na niektórych drogach może być ślisko.

Wracają deszcz i śnieg. Grubsza pokrywa w górach

Tydzień nie zaczął się najlepiej. W wielu miejscach padał deszcz, a na wyżej położonych terenach również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na Śnieżce grubość pokrywy śnieżnej zwiększyła się o 3 cm.

We wtorek możemy mieć do czynienia z powtórką, ponieważ w górach i na terenach podgórskich znowu może sypnąć śniegiem. Na niżej położonych terenach znowu popada deszcz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mapa pogodowa Polski z widocznymi obszarami dużego ciśnienia atmosferycznego (H 1025 hPa) oraz lokalnymi opadami deszczu i burzami skoncentrowanymi głównie na południu i południowym zachodzie kraju, przedstawia także rozkład temperatur i chmur w danym ...
We wtorek najwięcej opadów synoptycy IMGW spodziewają się na południu i w górach. Będą to opady mieszaneWXChartsmateriał zewnętrzny

Stosunkowo najlepsza aura panować będzie na zachodzie, gdzie chmur będzie mniej. W pozostałych częściach kraju będzie pochmurnie i w wielu miejscach przelotnie popada deszcz, zaś w górach i na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem i śnieg.

W Tatrach pokrywa śnieżna może się zwiększyć o nawet około 15 cm, a na terenach podgórskich Karpat oraz w Sudetach sypnie nieco słabiej: do 5-7 cm.

Pierwsza połowa marca była zdecydowanie cieplejsza niż zwykle, i to w całej Polsce. Miejscami na południu średnie temperatury były wyższe od normy wieloletniej nawet o 5 stopni. Ten tydzień jest jednak zdecydowanie chłodniejszy i we wtorek wyraźnie to odczujemy.

Zobacz również:

Polska

    Niewiele ponad 10 stopni. Zaczął się chłodny dzień

    Najchłodniej w ciągu dnia będzie miejscami na południu i na Półwyspie Helskim, gdzie termometry pokażą nie więcej niż 5 st. C. W centrum będzie w okolicach 8, a na wschodnich krańcach Polski do 12 stopni Celsjusza.

    Mapa Polski i krajów sąsiadujących przedstawiająca anomalię temperatury, z wyraźnie zaznaczonym gradientem – zachodnia część kraju utrzymuje się w odcieniach żółci i pomarańczy, natomiast wschodnia i północno-wschodnia część w intensywnej czerwieni, co...
    Temperatury we wtorek wszędzie będą dodatnie, jednak w najcieplejszych godzinach dnia nie wyższe niż 12 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć wysoko w górach porywy mogą osiągać do 55 km/h i tam powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

    Po zachodzie słońca aura powinna być spokojniejsza: chmur będzie mniej, a opady stopniowo zanikną. Lokalnie w nocy mogą wrócić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami mogą być marznące, więc w rejonie ich występowania może być ślisko. Wrócą mrozy, które na wschodzie i na terenach podgórskich wyniosą do -3 stopni.

    Zobacz również:

    Polska

    -----

    Motyka w "Gościu Wydarzeń" o decyzji rządu w sprawie cen paliw: W ciągu kilkunastu dniPolsat News

    Najnowsze