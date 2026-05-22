Trump wstrząsnął emocjami polityków. Lawina komentarzy

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że decyzja Donalda Trumpa wynika z jego relacji z prezydentem Karolem Nawrockim. Wskazał na to również sam amerykański przywódca.

"Bezpieczeństwo Polski opiera się na sile własnej, ale także na dobrej współpracy sojuszniczej. Dziś po raz kolejny przekonujemy się, że spokojna praca dyplomatyczna i konsekwentne budowanie relacji przynosi efekty" - ocenił Przydacz we wpisie na platformie X.

Poruszenie po decyzji Donalda Trumpa. W sieci lawina komentarzy

"Poważna polityka nie rodzi się w medialnym zgiełku i nieodpowiedzialnych wywiadach dla zagranicznych mediów" - napisał na X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta. "Nie buduje się jej komentarzami pisanymi pod emocje, zdjęciami ministrów z kierownikami ambasad ani tweetami obliczonym na chwilowy poklask" - dodał.

Jak stwierdził Szefernaker, polityka "wymaga ciszy, odpowiedzialności, rozmów prowadzonych konsekwentnie i skutecznie, szczególnie wtedy, gdy kamery są wyłączone". Podkreślił, że tak właśnie działał prezydent Nawrocki.

"Powaga sojuszu, poważna polityka, wymierne rezultaty" - zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, podając komunikat, w którym Karol Nawrocki zapewnił, że "będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego".

Rozwiń

Pochwały polityków dla prezydenta. "Wygrywa twarda gra i konsekwencja"

Były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki stwierdził, że prezydent Nawrocki "pokazał po raz kolejny, że w relacjach Polska-USA wygrywa twarda gra i konsekwencja, a nie politykierstwo".

"Świetna wiadomość!" - napisał były wicepremier Jacek Sasin (PiS). "To istotne wzmocnienie wschodniej flanki NATO i wyraźny sygnał strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego!" - zauważył.

"To efekt współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz i ich środowisko raczej nie przyjmą tej informacji z entuzjazmem. Dla Tuska to poważny polityczny cios" - ocenił z kolei były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (PiS).

Głos zabrał również m.in. obecny wiceszef MON Cezary Tomczyk. - Wiadomość z ostatniej chwili - Donald Trump ogłosił, że dodatkowe pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi do Polski! W takich sytuacjach jedno jest pewne - wszystkie ręce na pokład - powiedział na opublikowanym na X nagraniu.

Artykuł jest aktualizowany.

Hennig-Kloska w "Gościu Wydarzeń": Prezydent może sobie wybierać skarpetki, ale nie sędziów TK Polsat News