Trump stawia warunki członkom NATO. Jednoznaczna odpowiedź szefa MON

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

- Będziemy wspierać działania prezydenta Donalda Trumpa w tym zakresie - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób wicepremier i szef MON odniósł się do wpisu prezydenta USA, w którym ten zapowiedział nałożenie sankcji na Moskwę, jeśli "wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo".

Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Donaldowi Trumpowi. Chodzi o ultimatum dla NATO
Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Donaldowi Trumpowi. Chodzi o ultimatum dla NATOEvan Vucci/Associated Press/East News/PAP/Leszek Szymański/Adam Chelstowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował poparcie dla Donalda Trumpa w sprawie nałożenia sankcji na Rosję pod warunkiem wspólnego działania państw NATO.
  • Polska konsekwentnie sprzeciwia się zakupom rosyjskiej ropy i wzmacnia własną niezależność energetyczną.
  • Minister obrony narodowej podkreślił wagę operacji "Wschodnia Straż" i udział kilku państw NATO w ochronie wschodniej flanki.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wicepremier i szef MONWładysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w sobotę odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie sankcji na Moskwę, jeśli "wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo i kiedy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę z Rosji".

- Będziemy wspierać działania prezydenta Trumpa w tym zakresie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zobacz również:

Donald Tusk reaguje na komentarze prawicy. W tle atak dronów
Polska

"Stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność". Tusk pisze o opozycji

Paweł Basiak
Paweł Basiak

    - My jesteśmy zdecydowani, jednoznaczni w zakupach ze strony od Federacji Rosyjskiej. Mówimy absolutne "nie" dla tych zakupów - dodał.

    Wicepremier i szef MON zapewnił, że Polska już teraz realizuje politykę zgodną z tym kierunkiem i będzie wzmacniać niezależność energetyczną, także w oparciu o krajowe źródła i zieloną energię.

    USA. Donald Trump stawia warunki nałożenia sankcji na Rosję

    Donald Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social zadeklarował, że "jest gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję". Postawił jednak pewien warunek.

    "Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, kiedy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo i kiedy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę z Rosji" - napisał.

    Zobacz również:

    Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz
    Polska

    Kosiniak-Kamysz: Rozmawiałem z sekretarzem wojny USA. "Zapewnił mnie"

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska

      Amerykański przywódca podkreślił, że czeka na deklaracje poszczególnych krajów, kiedy są w stanie to zrobić.

      Republikanin określił również zakupy rosyjskiej ropy przez niektóre państwa jako "szokujące". "Znacznie osłabiają one pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji" - dodał.

      Z kolei w sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio określił wtargnięcie dronów do Polski "nie powinno się było zdarzyć; jest to nie do przyjęcia i niebezpieczne".

      Według Rubio "nie ma wątpliwości, że drony zostały odpalone specjalnie; nie wiadomo, czy wtargnięcie do Polski dronów było umyślne".

      Echa dronów nad Polską. Szef MON o "Wschodniej Straży"

      Podczas VII Wojewódzkiego Zjezdu Delegatów PSL minister obrony narodowej mówił także o bezpieczeństwie w kontekście ochrony wschodniej flanki NATO i uruchomionej operacji "Wschodnia Straż".

      - NATO daje twardą, jasną odpowiedź. "Wschodnia Straż" jest odpowiedzią jasną, zdecydowaną. To jest bardzo poważna, chyba jedna z największych operacji w historii NATO - ocenił Kosiniak-Kamysz. Przekazał, że obecnie osiem państw zadeklarowało chęć dołączenia do operacji, a "inne przygotowują się do złożenia takich deklaracji".

      Zobacz również:

      Szef MON Władsyław Kosiniak-Kamysz
      Polska

      Szef MON w Sejmie o rosyjskich dronach. Na miejscu generałowie Wojska Polskiego

      Agata Sucharska
      Agata Sucharska
      Kiedy dziecko może zacząć korzystać z internetu? Ekspertka: Ustalmy graniceINTERIA.PL

      Najnowsze