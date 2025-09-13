W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował poparcie dla Donalda Trumpa w sprawie nałożenia sankcji na Rosję pod warunkiem wspólnego działania państw NATO.

Polska konsekwentnie sprzeciwia się zakupom rosyjskiej ropy i wzmacnia własną niezależność energetyczną.

Minister obrony narodowej podkreślił wagę operacji "Wschodnia Straż" i udział kilku państw NATO w ochronie wschodniej flanki.

Wicepremier i szef MONWładysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w sobotę odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie sankcji na Moskwę, jeśli "wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo i kiedy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę z Rosji".

- Będziemy wspierać działania prezydenta Trumpa w tym zakresie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- My jesteśmy zdecydowani, jednoznaczni w zakupach ze strony od Federacji Rosyjskiej. Mówimy absolutne "nie" dla tych zakupów - dodał.

Wicepremier i szef MON zapewnił, że Polska już teraz realizuje politykę zgodną z tym kierunkiem i będzie wzmacniać niezależność energetyczną, także w oparciu o krajowe źródła i zieloną energię.

USA. Donald Trump stawia warunki nałożenia sankcji na Rosję

Donald Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social zadeklarował, że "jest gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję". Postawił jednak pewien warunek.

"Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, kiedy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo i kiedy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę z Rosji" - napisał.

Amerykański przywódca podkreślił, że czeka na deklaracje poszczególnych krajów, kiedy są w stanie to zrobić.

Republikanin określił również zakupy rosyjskiej ropy przez niektóre państwa jako "szokujące". "Znacznie osłabiają one pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji" - dodał.

Z kolei w sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio określił wtargnięcie dronów do Polski "nie powinno się było zdarzyć; jest to nie do przyjęcia i niebezpieczne".

Według Rubio "nie ma wątpliwości, że drony zostały odpalone specjalnie; nie wiadomo, czy wtargnięcie do Polski dronów było umyślne".

Echa dronów nad Polską. Szef MON o "Wschodniej Straży"

Podczas VII Wojewódzkiego Zjezdu Delegatów PSL minister obrony narodowej mówił także o bezpieczeństwie w kontekście ochrony wschodniej flanki NATO i uruchomionej operacji "Wschodnia Straż".

- NATO daje twardą, jasną odpowiedź. "Wschodnia Straż" jest odpowiedzią jasną, zdecydowaną. To jest bardzo poważna, chyba jedna z największych operacji w historii NATO - ocenił Kosiniak-Kamysz. Przekazał, że obecnie osiem państw zadeklarowało chęć dołączenia do operacji, a "inne przygotowują się do złożenia takich deklaracji".

