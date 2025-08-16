W Anchorage na Alasce po godz. 11:00 czasu lokalnego (21:00 czasu polskiego) Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem, rozpoczynając szczyt dotyczący m.in. wojny w Ukrainie.

Gdy rosyjski prezydent podchodził do swojego amerykańskiego odpowiednika, ten zaczął klaskać. Kilkukrotnie uścisnął i poklepywał jego dłoń. Następnie obaj przywódcy, rozmawiając i uśmiechając się do siebie, przeszli do limuzyny, którą wspólnie udali się na oficjalne rozmowy.

Trump spotkał się z Putinem. Polscy politycy komentują

Sposób przywitania Putina przez Trumpa wzbudził bardzo mieszane odczucia wśród przedstawicieli polskiej polityki. Amerykańskiego przywódcę krytykował w mediach społecznościowych m.in. Roman Giertych (KO).

"Trump i Putin. Zadowoleni z siebie. Dzisiaj w Ukrainie zginęło kilkadziesiąt osób. To straszne, co zrobił Trump. Zaprosił Putina na wspólną przejażdżkę, a wcześniej go oklaskiwał" - napisał.

Podobne zdanie wyraził też poseł Lewicy, Tomasz Trela. "Oklaskiwanie zbrodniarza i wspólna przejażdżka słynną Bestią, to tylko dowód, że Trump woli być biznesmenem, a nie liderem wolnego i demokratycznego świata" - wskazał.

Entuzjazmem nie kipiała też posłanka KO Karolina Pawliczak, która wskazała, że mamy do czynienia z "obrazem trudnym do przyjęcia". "Szokujący jest widok roześmianego Putina, dyktatora, zbrodniarza wsiadającego do limuzyny prezydenta Donalda Trumpa" - czytamy w jej wpisie.

Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica) opublikowała wspólne zdjęcie amerykańskiego i rosyjskiego prezydenta na tle standu z napisem "dążenie do pokoju". "Zbrodniarz Putin i dążenie do pokoju" - ironizowała.

Spotkanie Trump-Putin. "Ciekawe, że takich reakcji nie było..."

Ze słowami krytyki pod adresem Donalda Trumpa nie zgadza się lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Widzę wielkie oburzenie, że Trump normalnie traktuje Putina, chcąc doprowadzić do pokoju na Ukrainie" - napisał.

"Ciekawe, że takich reakcji nie było, gdy Trump spotykał się z (Binjaminem) Netanjahu" - dodał.

Podobny wpis opublikował również inny poseł Konfederacji, Konrad Berkowicz. "Ale wycie tych wszystkich odważnych polskich dygnitarzy, którzy nie mogą znieść, że Trump spotkał się z Putinem" - napisał.

"To jak? Szymon Hołownia nadal będzie wgniatał Putina w ziemię?" - dopytywał w kolejnym poście polityk.

Europoseł PiS Dominik Tarczyński opublikował filmik, na którym zobaczyć można przelot bombowca B-2 nad lotniskiem w Anchorage, w momencie spotkania Trumpa i Putina. "Moc!" - napisał.

Magierowski w ''Gościu Wydarzeń'' o szczycie Trump-Putin w USA: Zwycięstwo Władimira Putina Polsat News Polsat News