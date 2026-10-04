W skrócie Ponad połowa Polaków ankietowanych w sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski uważa, że Donald Trump zrealizuje zapowiedź budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Wyniki badania pokazują różnice w opiniach w zależności od preferencji politycznych respondentów.

Przedstawiciel prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył w sobotę, że realizacja inwestycji jest złożona i zależy od Pentagonu, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz polskiego wojska.

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Prezydent USA Donald Trump kilkukrotnie sygnalizował możliwość utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. W ubiegły czwartek zaczepnie odpowiadał na pytania dziennikarzy, twierdząc, że być może już zdecydował w tej sprawie.

- Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć - mówił amerykański przywódca.

Stała baza USA w Polsce. Polacy ocenili słowa Trumpa

Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wierzy, że zapowiedź powstania bazy zostanie zrealizowana. Spośród pytanych 10,5 proc. odpowiedziało, że wierzy zdecydowanie, natomiast 45,5 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest 35,4 proc. respondentów badania: 23,4 proc. twierdzi, że stała baza "raczej nie" powstanie, a 12 proc. jest tego pewna. Odpowiedzi "nie wiem / trudno powiedzieć" udzieliło 8,6 proc. pytanych Polaków.

Wyraźną różnicę zdań widać w podziale ankietowanych według preferencji politycznych. 72 proc. wyborców opozycji wierzy w powstanie bazy, podczas gdy 23 proc. jest przeciwnego zdania. Z kolei wśród zwolenników koalicji rządzącej przeważają głosy zwątpienia: łącznie 50 proc. respondentów w tej grupie uważa, że inwestycji nie będzie, natomiast 40 proc. wierzy w realizację zapowiedzi.

Pałac Prezydencki o planach na amerykańską stałą bazę

- Zielone światło ze strony Białego Domu jest, prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko - mówił w sobotę Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu i Departamencie Stanu. Tematami rozmów były obecność wojsk USA w Polsce, stała baza, sprzęt wojskowy i amerykańskie inwestycje.

Jak zaznaczył Przydacz, definitywne potwierdzenie inwestycji będzie wtedy, gdy Trump "kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę". - Wtedy będziemy mieli 100-procentową pewność, że ona powstała. Na tym etapie jest decyzja polityczna, którą trzeba implementować - dodał.



