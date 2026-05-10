Trump napisał o Nawrockim. "Mój przyjaciel poprosił mnie o pomoc"

W skrócie Donald Trump poinformował, że we wrześniu zeszłego roku Karol Nawrocki poprosił go o pomoc w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta z więzienia na Białorusi.

Prezydent USA napisał, że uwolnienie więźniów, w tym Andrzeja Poczobuta, było możliwe m.in. dzięki pracy specjalnego wysłannika i współpracy z władzami Białorusi.

Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad pięciu latach, otrzymał Order Orła Białego od prezydenta Karola Nawrockiego, a premier Donald Tusk powitał go na granicy.

W niedzielnym wpisie w mediach społecznościowych prezydent USA poinformował, że Stany Zjednoczone długo wnioskowały o uwolnienie trzech polskich i dwóch mołdawskich więźniów politycznych. W grupie tej znalazł się także polsko-białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut, który po zatrzymaniu w 2021 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej.

Jak przekazał amerykański przywódca, wyjście więźniów na wolność było możliwe między innymi dzięki pracy jego specjalnego wysłannika. Wyrazy uznania w tej kwestii złożył również prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, którego nazwał swoim "przyjacielem".

Trump wspomniał o Nawrockim. W tle uwolnienie Poczobuta

"Mój przyjaciel, prezydent Polski Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom" - napisał na platformie Truth Social Donald Trump.

Jak podkreślił amerykański prezydent, Stany Zjednoczone są dumne z tego, jaką pomoc niosą swoim sojusznikom. Za zgodę na uwolnienie więźniów podziękował również przywódcy białoruskiego reżimu Alaksandrowi Łukaszence.

"Dziękujemy prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. To miłe!" - dodał.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Podziękował mu za wkład w uwolnienie Poczobuta

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA i podziękował mu za "zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta".

Politycy mieli również omówić aktualną sytuację bezpieczeństwa, w tym obecność wojsk amerykańskich w Europie. Trump, który wielokrotnie w wywiadach wspominał o swoich dobrych relacjach z polską głową państwa, oświadczył w sobotę, że rozważa przeniesienie żołnierzy USA z Niemiec do Polski.

- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - mówił.

Andrzej Poczobut na wolności. Otrzymał odznaczenie od prezydenta

Andrzej Poczobut we wtorek, po ponad pięciu latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Na granicy, gdzie doszło do wymiany "pięciu za pięciu" powitał go premier Donald Tusk.

Jak mówił szef rządu, wymiana więźniów to "finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji". Polskie władze podkreślają, jak dużą rolę w uwolnieniu Polaków odegrały Stany Zjednoczone.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił z kolei, że Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości.

Polsko-białoruski dziennikarz odebrał z rąk Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim Order Orła Białego.

