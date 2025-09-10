"Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia płynące z Polski i jeszcze dzisiaj prezydent planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim" - przekazała amerykańska urzędniczka. Doniesienia te potwierdziła również w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Nie wiadomo jeszcze, o której odbędzie się rozmowa.

Wiadomo, że o godz. 17:30 czasu polskiego Trump ma wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami wywiadu, podczas którego najprawdopodobniej otrzyma informacje na temat wydarzeń w Polsce.

Amerykański prezydent do tej pory publicznie nie skomentował incydentu, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, gdy 19 rosyjskich dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną.

Rosyjskie drony nad Polską. Uruchomiono Artykuł 4. NATO

W nocy z wtorku na środę "doszło do 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformował premier Donald Tusk. Rosyjskie drony nadleciały z terytoriów Ukrainy i Białorusi. Część z nich została zestrzelona przez polską armię.

Obecnie w wielu miejscach w Polsce trwają poszukiwania ich szczątków. Dotychczas odnaleziono je w dziesięciu miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki i Zabłocie-Kolonia.

Polska zdecydowała się również na uruchomienie Artykułu 4. NATO, który stanowi, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultować za każdym razem, gdy jedna z nich uzna, że zagrożona jest jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.

