W najnowszym sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski zapytano ankietowanych czy zgadzają się z twierdzeniem, że prezydent USA Donald Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski.

50,8 proc. badanych nie zgodziło się z tym zdaniem. W tej grupie 27,4 proc. wybrało odpowiedź "raczej się nie zgadzam", a 23,4 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam".

Z kolei 39,1 proc. ankietowanych zgodziło się ze zdaniem, że Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. Z tego 15,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam", a 23,5 proc. "raczej się zgadzam".

Co dziesiąty ankietowany (10,1 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Trump gwarantem dla Polski? Sondaż ujawnił podział

Z badania wynika, że w gronie wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) tylko 15 proc. ankietowanym zgadza się ze stwierdzeniem, że Trump jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. 68 proc. badanych z tej grupy jest przeciwnego zdania, a 17 proc. nie ma opinii.

Natomiast wyborcy Konfederacji i PiS w większości (54 proc.) uważają, że prezydent USA zapewnia Polsce bezpieczeństwo. 40 proc. badanych się z tym nie zgadza, a 6 proc. nie ma zdania.

Wyborcy pozostałych partii badani w sondażu w 55 proc. zgadzają się z tym twierdzeniem, 39 proc. jest przeciwnych, a 6 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 28 sierpnia do 1 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

