W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację wdrażającą Akt o usługach cyfrowych, która miała umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.

Donald Tusk skrytykował decyzję prezydenta, twierdząc, że ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami powinna łączyć polityków ponad podziałami.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział przygotowanie kolejnej ustawy o bezpieczeństwie w sieci, mimo weta prezydenta wobec poprzedniego projektu.

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Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie zareagował na piątkowe weto prezydenta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie ws. nowelizacji wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa miała określać zasady blokowania nielegalnych treści w internecie.

"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" - napisał premier na portalu X.

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Tusk reaguje na prezydenckie weto. "Myślałem, że nie jest w stanie mnie zaskoczyć"

Donald Tusk zabrał także głos w sprawie na konferencji prasowej w samolocie w drodze do Polski z Dublina.

- Myślałem, że prezydent nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć, jeśli chodzi o wetowanie, ale tak, tym jestem mimo wszystko bardzo zaskoczony, bo szczególnie w kontekście zdarzeń z ostatnich miesięcy, chronienie dzieci, młodych ludzi przed złem w internecie, przed nienawiścią, przed agresją, przed przestępcami w internecie, wydawało się czymś tak oczywistym - mówił.

- Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent jest gotów blokować nawet tak potrzebne i tak społecznie uzasadnione ustawy. To jest wstyd tak naprawdę. Jeśli chce toczyć wojnę z rządem kosztem polskich dzieci i polskiego bezpieczeństwa, to jest po prostu wstyd. Ja nie chcę toczyć jałowych sporów, ale no postaram się przekonać - dodał premier.

Jednocześnie szef polskiego rządu nadmienił, że "tak oczywistej sprawy chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, więc wydaje mi się, że jest to tylko taka ślepa polityczna niechęć, żeby blokować i przeszkadzać".

Weto prezydenta ws. ustawy o blokowaniu nielegalnych treści. "Nie będę ulegał szantażom"

Dokument przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji, a jego celem było szybkie wydawanie nakazów ograniczających treści w internecie, które naruszają prawo. O zablokowaniu ustawy poinformowano na stronie internetowej Pałacu Prezydenckiego i w serwisie X.

- Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać - uzasadnił Karol Nawrocki.

Jak dodał, jeśli jest potrzebne wzmocnienie przepisów, to rząd powinien przygotować odpowiednie propozycje, obecne - jak ocenił - nie są poprawą bezpieczeństwa, ale "próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy".

Prezydent zaznaczył, że ustawa "w normalnych warunkach mogłaby trafić do oceny przez Trybunał Konstytucyjny, otwiera się w nowym oknie". - Ale dziś Trybunału nie ma. Trzeba go dopiero odbudować. Weto było więc jedyną możliwością - dodał.

Prezydent zawetował kolejną ustawę. Gawkowski: Stawiam publiczny akt oskarżenia

Nie tylko premier odniósł się do piątkowego weta prezydenta. Na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że prezydent "może zawetować ustawę, ale nie zawetował problemu".

- Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia, że bierze osobistą odpowiedzialność za każde skrzywdzone dziecko. Za te wszystkie łzy matek, które będą płakały nad dziećmi skrzywdzonymi w internecie - mówił Gawkowski.

Jak dodał, "to jest spór o to, czy państwo może być skuteczne i będzie miało narzędzia do tego, żeby walczyć z patostreamem w internecie".

Zapowiedział nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci. - Na pewno nie będzie tak, że po tym wecie ktokolwiek się podda. Nie zamierzamy odpuścić. Przygotujemy kolejną ustawę, która będzie dawała bezpieczeństwo w internecie - poinformował minister cyfryzacji.



