W skrócie Aleksandra Leo poinformowała, że poważnie rozważa odejście z Polski 2050 z powodu uchwały Rady Krajowej uniemożliwiającej zmiany personalne.

Część parlamentarzystów Polski 2050 domaga się odwołania władz klubu i dialogu w sprawie obecnych problemów w partii.

Nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została skrytykowana przez posłankę Leo za chęć jednoosobowego podejmowania decyzji w klubie.

Aleksandra Leo we wtorkowej rozmowie z TOK FM odniosła się do sobotniej Rady Krajowej Polski 2050, zwołanej przez nową przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć.

Uchwała przewiduje też zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Treść dokumentów została źle przyjęta przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

Leo stwierdziła, że sobotnia uchwała Rady Krajowej Polski 2050 uniemożliwia dokonania zmian personalnych w partii. Niektórzy działacze domagają się odwołania przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga Pawła Śliza oraz wiceprzewodniczącego Bartosza Romowicza, skazanego prawomocnym wyrokiem za znieważenie radnej Anny B. podczas sesji Rady Miasta Ustrzyk Dolnych.

Posłanka Polski 2050 rozważa odejście z partii. "Czekamy na jakiś ruch"

Leo wskazała, że nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania w strukturach Polski 2050, jeżeli sobotnia uchwała Rady Krajowej Polski 2050 nie zostanie odwołana. - Mogę mówić za siebie. Jeśli ta uchwała nie zostanie wycofana, to trudno sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie w tej partii - stwierdziła.

Do tej pory odejście z partii ogłosili: posłankaŻaneta Cwalina-Śliwowska, europoseł Michał Kobosko i była wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef. Leo oceniła, że lista osób, które opuszczą partię, może nie zakończyć się na tych trzech osobach.

Polityczka, dopytywana o to, czy posłowie niezgadzający się z uchwałą stworzą własny klub parlamentarny, odpowiedziała, że trwają rozmowy w grupie posłów, senatorów i jednego eurodeputowanego. Posłanka dodała, że członkowie tej grupy czekają "na jakiś ruch ze strony nowej przewodniczącej Polski 2050".

Wybory w Polsce 2050. Nowa przewodnicząca chce działać "jednoosobowo"

Leo odniosła się także do wyboru Pełczyńskiej-Nałęcz na nową przewodniczącą Polski 2050. Wskazała, że "uznała" tę decyzję, ale "to powinno działać w dwie strony".

- My jako klub (parlamentarny) mamy prawo decydować o prezydium, o regulaminie i o samym klubie - powiedziała polityczka.

- Nowa przewodnicząca chce jednoosobowo podejmować decyzje klubu, którego nawet nie jest członkiem (Pełczyńska nie jest posłanką - red.). Dla części parlamentarzystów to jest nie do przyjęcia - dodała posłanka.

Kryzys w Polsce 2050. Parlamentarzyści napisali list

W środę media obiegło oświadczenie parlamentarzystek i parlamentarzystów klubu Polska 2050, w którym przekazano, że politycy złożyli projekt zmian w regulaminie klubu i skierowali wniosek do przewodniczącego klubu Pawła Śliza.

Jak stwierdziła jedna z sygnatariuszek, posłankaEwa Szymanowska, cytowana przez PAP, parlamentarzyści chcą by przewodniczący klubu Paweł Śliz "poddał się weryfikacji". - Nie zgadzamy się z takimi sytuacjami, jak miała miejsce w przypadku Oli Leo, że prezydium nagle zdecydowało, by zdjąć ją z wiceprzewodniczącej - wyjaśniła Szymanowska.

Oprócz kwestii personalnych sygnatariusze dokumentu domagali się także "nawiązania dialogu" w celu rozwiązania bieżących problemów partii. Parlamentarzyści podkreślili, że "z rosnącym niepokojem" obserwują działania "pogłębiające kryzys w klubie parlamentarnym" Polski 2050.

"W naszej ocenie obecne władze klubu nie podejmują działań zmierzających do deeskalacji, a sposób prowadzenia posiedzeń, podejmowania decyzji i upubliczniania wewnętrznych dyskusji prowadzi do dalszego zaostrzenia konfliktu i tworzenia wewnętrznych podziałów" - wskazali w dokumencie.

