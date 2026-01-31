Trudne warunki w polskich górach. Zamknięto szlak, alerty przed lawinami

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

- Warunki turystyczne są trudne, dlatego że ostatnio śnieg nie padał, a to, co spadło wcześniej, już zlodowaciało - informuje GOPR ze Szczyrku. Ze względu na niebezpieczeństwo w Beskidach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Podobny alert obowiązuje również w Tatrach. Ratownicy podkreślają, że "problem może się jeszcze pogłębić".

Dwoje turystów wyposażonych w plecaki i kijki trekkingowe idzie przez ośnieżony las, wokół nich drzewa pokryte grubą warstwą śniegu i mgła ograniczająca widoczność.
Beskidy i Tatry. Trudne warunki na szlakach, są ostrzeżenia przed lawinamiJarek PraszkiewiczAgencja FORUM

W skrócie

  • GOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Beskidach.
  • Na Babiej Górze zamknięto żółty szlak Perć Akademików ze względu na warunki pogodowe.
  • W Tatrach także obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Warunki turystyczne są trudne, dlatego że ostatnio śnieg nie padał, a to, co spadło wcześniej, już zlodowaciało. Turyści, którzy wybiorą się w góry, powinni być przygotowani na to, że pod pozornym śniegiem jest lód. Należy się wybrać odpowiednio wyekwipowanym w raczki, pomocne będą kijki - powiedział ratownik dyżurny z centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku.

W sobotę rano w Beskidach temperatura wynosiła od -4 do -6 stopni. Zachmurzenie było umiarkowane. Widoczność w wyższych partiach była dobra, a w dolinach ograniczona lokalnie do 500 m.

Beskidy. GOPR ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego

Na Babiej Górze obowiązuje najniższy, pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Zamknięty jest tam najtrudniejszy szlak w Beskidach - żółty, zwany Percią Akademików. W górach funkcjonują jednak koleje linowe.

Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Koniecznie należy zabrać naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek" oraz powerbank. Planując wycieczkę, należy pamiętać, że zmrok zapada wcześnie.

Zobacz również:

Ratownicy GOPR Karkonosze zaangażowali się w akcję ratowniczą po zejściu lawiny na lodowcu Stubaier Gletscher
Świat

Lawina w Alpach przysypała turystów. W akcji polscy ratownicy GOPR

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Goprowcy podali, że dobre warunki są na trasach w beskidzkich ośrodkach narciarskich. Ratownicy zaapelowali o ostrożność i przestrzegają przed brawurą.

    Lawiny w Tatrach. TOPR apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności

    Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego ogłoszono również w Tatrach. Obowiązuje on do soboty, do godziny 20. TOPR informuje, że w górach panują "na ogół dobre warunki". Mimo to "należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych".

    "Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - poinformował TOPR.

    Służby zwróciły uwagę, że szczególną ostrożność należy zachować w nielicznych miejscach, "w których ostatnie wiatry odłożyły śnieg; głównie w pobliżu najwyższych grani, w wysoko położonych żlebach, pod ścianami, w okolicach przełęczy".

    "Jednocześnie pod stabilizującą się wierzchnią warstwą tworzą się słabe warstwy w starej pokrywie. Przyszłe niskie temperatury mogą ten problem pogłębić" - podsumowali toprowcy.

    Przypomnijmy, że w razie wypadku w górach można wezwać GOPR lub TOPR, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

    Zobacz również:

    Przedstawiciele TOPR i RCB rozmawiali o alertach lawinowych
    Małopolskie

    Spór o alerty RCB. TOPR interweniowało w ministerstwie. "Wprowadzanie w błąd"

    Anna Nicz
    Paulina Sowa
    Anna Nicz, Paulina Sowa
    Szczucki w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawach praworządnościowych: Żurek chce usunąć wszystkich sędziów spoza kontroli jego frakcji sędziowskiejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze