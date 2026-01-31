W skrócie GOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Beskidach.

Na Babiej Górze zamknięto żółty szlak Perć Akademików ze względu na warunki pogodowe.

W Tatrach także obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Warunki turystyczne są trudne, dlatego że ostatnio śnieg nie padał, a to, co spadło wcześniej, już zlodowaciało. Turyści, którzy wybiorą się w góry, powinni być przygotowani na to, że pod pozornym śniegiem jest lód. Należy się wybrać odpowiednio wyekwipowanym w raczki, pomocne będą kijki - powiedział ratownik dyżurny z centralnej stacji Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku.

W sobotę rano w Beskidach temperatura wynosiła od -4 do -6 stopni. Zachmurzenie było umiarkowane. Widoczność w wyższych partiach była dobra, a w dolinach ograniczona lokalnie do 500 m.

Beskidy. GOPR ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego

Na Babiej Górze obowiązuje najniższy, pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Zamknięty jest tam najtrudniejszy szlak w Beskidach - żółty, zwany Percią Akademików. W górach funkcjonują jednak koleje linowe.

Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Koniecznie należy zabrać naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek" oraz powerbank. Planując wycieczkę, należy pamiętać, że zmrok zapada wcześnie.

Goprowcy podali, że dobre warunki są na trasach w beskidzkich ośrodkach narciarskich. Ratownicy zaapelowali o ostrożność i przestrzegają przed brawurą.

Lawiny w Tatrach. TOPR apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego ogłoszono również w Tatrach. Obowiązuje on do soboty, do godziny 20. TOPR informuje, że w górach panują "na ogół dobre warunki". Mimo to "należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych".

"Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - poinformował TOPR.

Służby zwróciły uwagę, że szczególną ostrożność należy zachować w nielicznych miejscach, "w których ostatnie wiatry odłożyły śnieg; głównie w pobliżu najwyższych grani, w wysoko położonych żlebach, pod ścianami, w okolicach przełęczy".

"Jednocześnie pod stabilizującą się wierzchnią warstwą tworzą się słabe warstwy w starej pokrywie. Przyszłe niskie temperatury mogą ten problem pogłębić" - podsumowali toprowcy.

Przypomnijmy, że w razie wypadku w górach można wezwać GOPR lub TOPR, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

