W skrócie Według najnowszego sondażu podział mandatów w parlamencie daje przewagę ugrupowaniom prawicowym, ale wymagałoby to ich współpracy.

Wyniki wskazują, że Koalicja Obywatelska prowadzi z 30,6 procent poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację.

Obecna koalicja rządząca, zdobywając 220 mandatów, nie miałaby większości parlamentarnej, podczas gdy partie prawicowe uzyskałyby łącznie 240 mandatów.

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"Jeszcze pod koniec września sondaż United Surveys by IBRiS dla WP dawał duetowi KO-Lewica kruchą, ale wystarczającą większość, czyli 231 mandatów" - przypomina Wirtualna Polska. Najnowsze badanie tej samej sondażowni zmienia układ sił.

Jak wynika z nowego sondażu, na Koalicję Obywatelską chce głosować 30,6 proc. ankietowanych, czyli o 0,9 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Lider ma jednak nadal wyraźną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, które otrzymało 18 proc. wskazań. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wzrost poparcia o 0,8 pkt proc.

Sondaż. Koalicja Obywatelska na czele, koalicja rządząca bez większości

Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (wzrost o 1,2 pkt. proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 9 proc. pytanych (spadek o 1,9 pkt proc.), Lewica - 7,4 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.) oraz Rozwój Plus - 5,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Poniżej progu wejściowego znalazły się:

Polskie Stronnictwo Ludowe (4,4 proc. - wzrost o 0,6 pkt proc.), (4,4 proc. - wzrost o 0,6 pkt proc.),

Partia Razem (3,9 proc. - wzrost o 0,7 pkt proc.),

Polska 2050 (0,5 proc. - bez zmian). (0,5 proc. - bez zmian).

Podział mandatów w Sejmie według wyników sondażu

Jeśli rezultat wyborów parlamentarnych odzwierciedliłby wyniki sondażu, koalicja rządząca weszłaby do Sejmu w okrojonym składzie. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 190 mandatów, Lewica natomiast 30.

220 mandatów obecnej koalicji nie dawałoby jej większości. Przewagę za to zdobyłyby cztery partie prawicowe.

PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus mogłyby liczyć razem na 240 mandatów, czyli o dziewięć więcej niż potrzeba do większości. Dotąd jednak publiczne wypowiedzi liderów tych ugrupowań nie wskazywały, by planowano taką współpracę.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 2-4 października metodą CATI, na próbie tysiąca osób.



