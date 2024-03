Troje dzieci w oknach życia. Wystarczyły dwa dni

W ubiegły poniedziałek, w oknie życia przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu , o godz. 12:12 znaleziono chłopca - poinformował Caritas Diecezji Toruńskiej. Okno życia jest prowadzone przez siostry pasterki w Toruńskim Centrum Caritas im. Bł. Marii Karłowskiej i to właśnie one wraz z księgową usłyszały alarm świadczący o otwarciu okna życia.

Kiedy kobiety dotarły na miejsce, zobaczyły pozostawione w oknie życia dziecko. "To pogodny 11-miesięczny chłopiec. Został przetransportowany do szpitala w celu przeprowadzenia wszystkich badań. Na chwilę obecną przebywa na oddziale kardiologii. To pierwsze znalezione dziecko od momentu powstania okna życia w Caritas Diecezji Toruńskiej" - czytamy na profilu Caritas Diecezji Toruńskiej.