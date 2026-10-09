Treningi, szkolenia i poradniki. MEN i MSWiA reagują na falę przemocy w szkołach

Spis treści: "Krwawy piątek" i fala przemocy w szkołach. MEN i MSWiA reagują Poradniki, szkolenia i treningi z bezpieczeństwa Nowy program na wzór "Edukacji z wojskiem"

W ostatnich dniach doszło do bezprecedensowej skali przemocy w polskich szkołach. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, w tym jedną śmiertelnie.

Jednocześnie w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". W odpowiedzi na rosnące zagrożenia MEN we współpracy ze służbami proponuje szereg rozwiązań, które mają dać odpowiedź jak zachować się w czasie ataku, zagrożenia oraz innych kryzysowych sytuacji.

"Krwawy piątek" i fala przemocy w szkołach. MEN i MSWiA reagują

Zapowiedziane zmiany mają wzmacniać istniejące rozwiązania i dostosowywać je do nowych zagrożeń podobnych do tych, które wystąpiły w Leszczydole-Nowinach czy Ostrołęce. Po pierwsze zmienią się przepisy dotyczące ewakuacji oraz schronienia w bezpiecznym miejscu.

Planowana nowelizacja rozporządzenia ma określić obowiązki dyrektorów w zakresie zapoznawania uczniów, rodziców i pracowników szkół z procedurami bezpieczeństwa.

Do dyrektorów szkół oraz przedszkoli została wysłana procedura przygotowania na kryzys oraz reagowania na alerty i zagrożenia z powietrza. Dokument zakłada pozostanie dzieci i nauczycieli w budynku po ogłoszeniu alarmu, aby uniknąć przemieszczania się na otwartej przestrzeni.

Wytyczne obejmują również imienną kontrolę obecności w miejscu schronienia, uwzględnienie uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz zakaz przyjeżdżania rodziców po dzieci podczas alarmu, by nie utrudniać dojazdu służbom.

Równolegle MEN i MSWiA pracują nad rozwiązaniami ustawowymi dotyczącymi prowadzenia ćwiczeń przygotowujących do różnych rodzajów zagrożeń, w tym ataku ucznia. Aktualizowane są również materiały "Bezpieczna szkoła". Te opisują między innymi postępowanie w przypadku wtargnięcia do szkoły osoby z zewnątrz. Do współpracy przy tych działaniach MEN zaprosiło Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Poradniki, szkolenia i treningi z bezpieczeństwa

Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa zakładają także przygotowanie na kryzysy rodziców i uczniów. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, który wskazuje różne zagrożenia oraz to, jak młodzi ludzie mogą sobie z nimi radzić.

Materiał przygotowano dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej w dwóch wersjach wiekowych, dostosowanych do ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.

Ministerstwo przygotowuje także poradnik przeciwdziałania przemocy rówieśniczej skierowany do młodych osób. W jego tworzeniu wezmą udział eksperci oraz sama młodzież.

Przygotowanie na zagrożenia obejmie także praktyczną naukę. Już 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się Krajowy Trening Rodzinny. Wydarzenie będzie organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Dzieci i rodzice wspólnie przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych, przygotują rodzinny plan na czas kryzysu oraz skompletują pakiet uczniowski na czas zagrożenia.

Nowy program na wzór "Edukacji z wojskiem"

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała przygotowanie wspólnie z MSWiA programu wzorowanego na "Edukacji z wojskiem", realizowanego przez MEN we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Zgodnie z zapowiedzią jeszcze w tym roku w każdej szkole ma odbyć się co najmniej jedno spotkanie poświęcone procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, z udziałem społeczności szkolnej i przedstawicieli służb.

Szefowa MEN wskazała również na znaczenie edukacji patriotycznej i proobronnej oraz nauki pierwszej pomocy. Zapowiedziała przygotowanie scenariuszy zajęć, które pomogą nauczycielom omawiać z uczniami zasady postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. To jednak nie wszystko, ponieważ zwrócono także uwagę na znaczenie zapobiegania przemocy i radykalizacji młodych ludzi. Podkreślono rolę rodziców, nauczycieli i dyrektorów, którzy powinni reagować na sygnały izolacji, agresji i niepokojących zachowań.



