Straż Graniczna poinformowała o kolejnych przypadkach prób nielegalnego przekroczenia granicy. W środę na odcinku pilnowanym przez podlaski oddział 17 osób próbowało przedostać się do Polski. Część z nich po zobaczeniu strażników zawróciła. To zmiana trendu na granicy, gdzie w ostatnim czasie zdarzało się coraz więcej dni, kiedy nie było żadnych prób przedostania się do Polski z Białorusi.