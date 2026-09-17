W skrócie Sławomir Mentzen i działacze Nowej Nadziei pojawili się przed ambasadą Rosji w Warszawie w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, trzymając antykomunistyczne transparenty i śpiewając hymn Polski.

Agresja ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku była rezultatem tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, a jej skutkiem były okupacja, represje, zbrodnie oraz masowe deportacje Polaków.

1 sierpnia Mentzen i działacze Nowej Nadziei upamiętnili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Berlinie, stanęli pod Bramą Brandenburską z banerem informującym o zbrodniach dokonanych przez Niemców.

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Sławomir Mentzen wraz z członkami swojej partii Nowa Nadzieja stanął w czwartek przed ambasadą Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej w Warszawie.

Zgromadzeni trzymali antykomunistyczne transparenty, w tym nawiązujące do wydarzeń z 17 września 1939 roku. Grupa wspólnie odśpiewała również hymn Polski, a następnie zaczęła wznosić antykomunistyczne hasła. Całe wydarzenia zabezpieczała policja.

W czwartek przypada 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II Rzeczpospolitej.

17 września 1939 roku. Sowiecka agresja na Polskę

Atak ZSRR nastąpił 16 dni po napaści III Rzeszy na Polskę. Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej bez wypowiedzenia wojny, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji.

Sowiecka agresja była realizacją ustaleń tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 roku przez III Rzeszę i ZSRR. Dokument przewidywał podział stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej Związek Sowiecki zajął blisko 200 tys. km kw. terytorium II RP, zamieszkanego przez około 13 mln ludzi. Sowiecka okupacja przyniosła represje, aresztowania, egzekucje oraz masowe deportacje obywateli polskich.

Wiosną 1940 roku NKWD dokonało zbrodni katyńskiej, w której zamordowano blisko 22 tys. obywateli Polski, wśród nich oficerów Wojska Polskiego, policjantów i przedstawicieli polskich elit.

Sławomir Mentzen przed ambasadą Rosji. Wcześniej stanął pod Bramą Brandenburską

To nie pierwsza tego typu akcja, w której uczestniczył jeden z liderów Konfederacji. 1 sierpnia Mentzen wraz z działaczami Nowej Nadziei pojawił się w Berlinie, gdzie w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego stanął przed Bramą Brandenburską i uczcił godzinę "W".

Kilkudziesięcioosobowa grupa trzymała wówczas duży baner z napisem "Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zamordowali 200 tysięcy Polaków, w tym tysiące dzieci. Nigdy tego nie zapomnimy".

Jak przekazał Mentzen, hasło miało przypomnieć Niemcom o skali zbrodni dokonanych przez ich przodków podczas Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 uczestnicy odpalili race i wznieśli okrzyki "cześć i chwała bohaterom".



