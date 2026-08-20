Tragiczny wypadek polskiego autokaru, kierowca ucina spekulacje. "Proszę tego nie słuchać"

Alicja Krause

Alicja Krause

Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech internet zalała fala spekulacji na temat przyczyn katastrofy. Teraz głos zabrał drugi kierowca pojazdu. - Absolutnie nie. Proszę tego nie słuchać - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Wojtoń, pytany o to, czy prawdą jest, że pojazd kilkukrotnie koziołkował.

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Dźwig podnosi przewrócony autokar, na miejscu pracują ratownicy i technicy zabezpieczający teren.
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Drugi kierowca ucina spekulacje (zdj. ilustracyjne)ZOLTAN MATHEPAP/EPA

W skrócie

  • Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, drugi kierowca zaprzeczył doniesieniom o wielokrotnym koziołkowaniu pojazdu.
  • Jak poinformował, autokar zsunął się po stromym nasypie i przewrócił na bok, a w miejscu zdarzenia brakowało barierek ochronnych.
  • Według kierowcy pasażerowie rzadko zapinali pasy bezpieczeństwa, a w pierwszych godzinach po wypadku pomocą służyli wolontariusze i węgierska Polonia.
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W tragicznym wypadku polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech podczas powrotu pielgrzymów z Medziugorie, zginęło 12 osób, natomiast wielu innych zostało rannych. W poniedziałek samolot z 21 poszkodowanymi wylądował na lotnisku w Rzeszowie. W środę do Polski przyleciała kolejna grupa pielgrzymów.

W internecie oraz mediach krążą spekulacje na temat przyczyn katastrofy. W rozmowie z "Super Expressem" głos w sprawie zabrał Grzegorz Wojtoń, drugi kierowca autokaru i właściciel biura podróży, który był obecny na pokładzie w chwili wypadku.

"Jedną z najczęściej powtarzanych wersji wydarzeń było to, że autokar kilkukrotnie koziołkował" - twierdzi dziennik. Kierowca natomiast stanowczo zaprzeczył, że takie zdarzenie miało miejsce. - Absolutnie nie. Proszę tego nie słuchać - uciął spekulacje.

Za mało wiarygodną Wojtoń uznał także teorię o pękniętej oponie. Jak jednak zastrzegł, wyjaśnianiem oficjalnej przyczyny wypadku zajmą się biegli.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Kierowca ucina spekulacje

Wojtoń powiedział, że prowadził autokar przez Chorwację i część Węgier. Kiedy jego czas pracy dobiegł końca, zjechał na parking, aby zmienić się z drugim kierowcą, panem Robertem. 

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Jak stwierdził rozmówca "Super Expressu", jego kolega był w pełni gotowy do dalszej jazdy. - Mówił, że się czuje bardzo dobrze. Ja pytałem się, jak tam. On mówi: "Nie no, wszystko w porządku. Czuję się bardzo dobrze" - relacjonował Wojtoń.

Pan Robert ruszył w trasę. Miał prowadzić przez cztery i pół godziny, jednak po około trzech i pół godzinach zdarzył się wypadek - pojazd nagle zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu.

Tragiczny wypadek na Węgrzech. Kierowca autokaru zdradził szczegóły

Według relacji Wojtonia autokar zjechał z drogi i przewrócił się na bok, ponieważ zsuwał się po bardzo stromym i głębokim nasypie. .

- Był bardzo stromy i bardzo głęboki nasyp, który, moim zdaniem, powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi. W tym miejscu tych barierek nie było i kto wie, jak potoczyłaby się sytuacja, gdyby tam były - powiedział.

Wojtoń opisał, że autokar siłą rozpędu zsunął się po rowie jeszcze przez kilkanaście metrów. Właśnie to - jak opisuje dziennik - doprowadziło do powstania największych obrażeń u pasażerów.

Katastrofa autokaru z pielgrzymami. "Bardzo rzadko się zapinali"

Wojtoń został zapytany o to, czy pasażerowie mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. - Wie pan co, bardzo, bardzo rzadko się zapinali. Można powiedzieć, że sporadycznie, chociaż mówi się, prosi się - powiedział dziennikarzowi "Super Expressu".

Po wypadku mężczyzna - mimo własnych obrażeń - aktywnie uczestniczył w akcji ratunkowej. Pomagał pasażerom wydostać się przez wybite okna i wyjścia awaryjne w dachu. W jego ocenie pomoc ze strony ambasady nadeszła zbyt późno, natomiast w pierwszych godzinach nieocenione wsparcie zapewnili wolontariusze i węgierska Polonia.

Wojtoń odniósł się także do stanu zdrowia pana Roberta. Pytany o to, czy mężczyzna mógł zasłabnąć za kierownicą z powodu choroby, stwierdził, że kierowca "miał wszelkie uprawnienia, badania psychotechniczne i badania lekarskie".

Źródło: "Super Express"

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