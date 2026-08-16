W skrócie Polska policja, w tym oficer łącznikowy i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, współpracuje z węgierskimi służbami po tragicznym wypadku autokaru.

W Krośnie wszczęto śledztwo w sprawie tragedii, a działania w Polsce wspierają funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz sztab kryzysowy na Podkarpaciu.

W wyniku wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 jest w stanie krytycznym, a przyczyną zdarzenia mogło być zaśnięcie kierowcy.

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O nawiązaniu współpracy pomiędzy polską a węgierską policją poinformowała w swoich mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

"Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz oficer łącznikowy polskiej policji wspierają współpracę z węgierską policją oraz miejscowymi służbami ratunkowymi" - napisała.

Polska policja nawiązała współpracę z Węgrami. W tle wypadek polskiego autokaru

Gałecka wyjaśniła, że istotą współpracy z węgierską policją jest "ułatwianie wymiany informacji, koordynacja działań i pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw".

Jak dodała, działania w Polsce wspierają funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Mundurowi biorą udział w pracach sztabu kryzysowego, który został zwołany na Podkarpaciu.

Śledztwo w sprawie tragedii wszczęte zostało przez prokuraturę w Krośnie. Głos zabrał też prokurator generalny Waldemar Żurek. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - poinformował.

Tragedia podczas powrotu z pielgrzymki. 12 osób nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, ok. godz. 1. na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami, wracającymi do Polski z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, zjechał ze swojego pasa ruchu, a pojazd wpadł do rowu i dachował.

Autokarem podróżowało 59 osób. 12 nie żyje, a 10 innych jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Bliscy poszkodowanych mogą skorzystać ze specjalnej infolinii uruchomionej przez Ambasadę RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.



