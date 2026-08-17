Tragiczny wypadek na Węgrzech, nowe informacje. Wiadomo, co z ewakuacją

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Polska delegacja zakończyła kontrolę poszkodowanych po wypadku autokaru na Węgrzech - przekazała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. 22 osoby mają dzisiaj wieczorem wrócić do Warszawy, samolot będzie miał międzylądowanie w Rzeszowie. Wobec dwóch kolejnych pacjentów decyzja o ewakuacji nie została jeszcze podjęta. 18 osób pozostanie w węgierskich szpitalach.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk podczas konferencji prasowej przed budynkiem ze szklanymi i żółtymi elementami fasady.
Konferencja wiceminister zdrowia Katarzyny KacperczykPolsat News

W skrócie

  • Delegacja z Polski zakończyła kontrolę rannych po wypadku autokaru na Węgrzech, 22 osoby mają wrócić do Warszawy wieczorem w poniedziałek z międzylądowaniem w Rzeszowie.
  • Wiceminister zdrowia poinformowała, że samolot z rannymi wyleci z Budapesztu i zabierze pacjentów z Debreczyna.
  • Procedura konsularna dotycząca transportu ciał ofiar została uruchomiona, obecnie odbywa się wystawianie aktów zgonów i identyfikacja, a ambasada w Budapeszcie koordynuje działania z władzami lokalnymi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Katarzyna Kacperczyk podziękowała Polakom mieszkającym na Węgrzech, którzy aktywnie włączyli się w pomoc rodakom poszkodowanym w niedzielnym wypadku autokaru.

Jak przekazała na konferencji w Miszkolcu, udało się przeprowadzić kontrolę wszystkich poszkodowanych, przewiezionych po zdarzeniu do węgierskich szpitali. Polska delegacja z medykami została wcześniej podzielona na dwie grupy i od rana prowadziła działania w czterech miejscowościach.

Decyzje o powrocie Polaków z węgierskich szpitali

Spośród rannych 22 osoby mają zostać przetransportowane do Polski jeszcze w poniedziałek. Ci, których stan na to nie pozwala, będą musieli zaczekać na poprawę. - Rozważamy i też planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni - powiedział na konferencji Michał Hampel, zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia.

Zobacz również:

Autokar po wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech przetransportowany do analizy
Polska

Wypadek pielgrzymów, dramatyczne relacje ocalałych. "Płakali, wołali bliskich"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

W szpitalach na Węgrzech pozostanie 18 pacjentów. Pięciu zostało wypisanych i trafiło pod opiekę rodzin.

- W sprawie dwóch osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Zdecydujemy - lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania - czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym - dodała Kacperczyk.

Transport pacjentów do Polski. Samolot wyleci z Budapesztu

Samolot ma wylecieć z Budapesztu i przed wkroczeniem w polską przestrzeń powietrzną będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, skąd odbierze pacjentów.

- Lot planujemy na godzinę wieczorną. Nie mamy dokładnej godziny, bo rzeczywiście zależy to od dotarcia pacjentów. Będziemy chcieli wylecieć z Debreczyna jak najszybciej. Tu też mamy wsparcie węgierskiej policji - powiedziała Kacperczyk.

Na pacjentów czekać będą miejsca specjalistycznej opieki medycznej w szpitalu MSWiA oraz Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Maszyna zaliczy też międzylądowanie w Rzeszowie, gdzie będą mogli zostać pacjenci pochodzący z Podkarpacia.

Zobacz również:

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk
Polska

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ruch prokuratury

Marta Stępień
Marta Stępień

Co z ciałami ofiar wypadku autokaru na Węgrzech?

Pytana o transport ciał ofiar wypadku, wiceminister Kacperczyk wskazała na uruchomioną procedurę.

- Uruchomiona została procedura konsularna. Obecnie trwa zarówno wystawianie aktów zgonów, jak również identyfikacja pozostałych ciał. (...) Jesteśmy w kontakcie zarówno z placówką, z ambasadą w Budapeszcie, która koordynuje tę sprawę, ale też w kontakcie z wojewodą podkarpacką i władzami lokalnymi, bo też są potrzebne odpowiednie zgody na transport - przekazała.

Zobacz również:

Minuta ciszy w urzędzie wojewódzkim
Polska

Wypadek autokaru na Węgrzech. Przejmująca chwila w urzędzie wojewódzkim

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Dyrektor szkoły rozstrzygnie, czy TK jest legalny? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze