W skrócie Delegacja z Polski zakończyła kontrolę rannych po wypadku autokaru na Węgrzech, 22 osoby mają wrócić do Warszawy wieczorem w poniedziałek z międzylądowaniem w Rzeszowie.

Wiceminister zdrowia poinformowała, że samolot z rannymi wyleci z Budapesztu i zabierze pacjentów z Debreczyna.

Procedura konsularna dotycząca transportu ciał ofiar została uruchomiona, obecnie odbywa się wystawianie aktów zgonów i identyfikacja, a ambasada w Budapeszcie koordynuje działania z władzami lokalnymi.

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Katarzyna Kacperczyk podziękowała Polakom mieszkającym na Węgrzech, którzy aktywnie włączyli się w pomoc rodakom poszkodowanym w niedzielnym wypadku autokaru.

Jak przekazała na konferencji w Miszkolcu, udało się przeprowadzić kontrolę wszystkich poszkodowanych, przewiezionych po zdarzeniu do węgierskich szpitali. Polska delegacja z medykami została wcześniej podzielona na dwie grupy i od rana prowadziła działania w czterech miejscowościach.

Decyzje o powrocie Polaków z węgierskich szpitali

Spośród rannych 22 osoby mają zostać przetransportowane do Polski jeszcze w poniedziałek. Ci, których stan na to nie pozwala, będą musieli zaczekać na poprawę. - Rozważamy i też planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni - powiedział na konferencji Michał Hampel, zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia.

W szpitalach na Węgrzech pozostanie 18 pacjentów. Pięciu zostało wypisanych i trafiło pod opiekę rodzin.

- W sprawie dwóch osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Zdecydujemy - lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania - czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym - dodała Kacperczyk.

Transport pacjentów do Polski. Samolot wyleci z Budapesztu

Samolot ma wylecieć z Budapesztu i przed wkroczeniem w polską przestrzeń powietrzną będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, skąd odbierze pacjentów.

- Lot planujemy na godzinę wieczorną. Nie mamy dokładnej godziny, bo rzeczywiście zależy to od dotarcia pacjentów. Będziemy chcieli wylecieć z Debreczyna jak najszybciej. Tu też mamy wsparcie węgierskiej policji - powiedziała Kacperczyk.

Na pacjentów czekać będą miejsca specjalistycznej opieki medycznej w szpitalu MSWiA oraz Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Maszyna zaliczy też międzylądowanie w Rzeszowie, gdzie będą mogli zostać pacjenci pochodzący z Podkarpacia.

Co z ciałami ofiar wypadku autokaru na Węgrzech?

Pytana o transport ciał ofiar wypadku, wiceminister Kacperczyk wskazała na uruchomioną procedurę.

- Uruchomiona została procedura konsularna. Obecnie trwa zarówno wystawianie aktów zgonów, jak również identyfikacja pozostałych ciał. (...) Jesteśmy w kontakcie zarówno z placówką, z ambasadą w Budapeszcie, która koordynuje tę sprawę, ale też w kontakcie z wojewodą podkarpacką i władzami lokalnymi, bo też są potrzebne odpowiednie zgody na transport - przekazała.



