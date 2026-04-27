W skrócie Turysta zginął na Świnicy po poślizgnięciu i upadku na stronę słowacką.

Ratownicy Horskiej Zachrannej Służby i TOPR brali udział w akcji ratunkowej oraz ewakuacji dwóch turystów spod wierzchołka Rysów.

W wysokich partiach Tatr panują zimowe warunki, na szlakach występuje ryzyko poślizgnięć i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

W poniedziałek na Świnicy (2302 m n.p.m.) w Tatrach zginął turysta, który - według wstępnych ustaleń - poślizgnął się i spadł na stronę słowacką - poinformował ratownik dyżurny TOPR.

W akcję zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, których o zdarzeniu poinformowali ratownicy TOPR z Zakopanego.

Ratownicy TOPR również ewakuowali z pomocą śmigłowca spod wierzchołka Rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół.

Tatry. Znaczne ryzyko poślizgnięcia. TOPR ostrzega przed wspinaczkami

W poniedziałek w Tatrach panuje słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostają typowo zimowe.

Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.

Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, szczególnie na stokach nasłonecznionych, śnieg staje się mokry. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.

"Polityczny WF": Kluczowe głosowanie. Czy koalicja obroni Hennig-Kloskę? INTERIA.PL