Tragiczny wypadek na Świnicy. Turysta spadł na słowacką stronę
Turysta zginął w poniedziałek na Świnicy w Tatrach po upadku na słowacką stronę masywu. Mimo słonecznej pogody w wysokich partiach gór nadal panują zimowe warunki, a ratownicy apelują o doświadczenie i odpowiednie wyposażenie.
W skrócie
- Turysta zginął na Świnicy po poślizgnięciu i upadku na stronę słowacką.
- Ratownicy Horskiej Zachrannej Służby i TOPR brali udział w akcji ratunkowej oraz ewakuacji dwóch turystów spod wierzchołka Rysów.
- W wysokich partiach Tatr panują zimowe warunki, na szlakach występuje ryzyko poślizgnięć i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
W poniedziałek na Świnicy (2302 m n.p.m.) w Tatrach zginął turysta, który - według wstępnych ustaleń - poślizgnął się i spadł na stronę słowacką - poinformował ratownik dyżurny TOPR.
W akcję zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, których o zdarzeniu poinformowali ratownicy TOPR z Zakopanego.
Ratownicy TOPR również ewakuowali z pomocą śmigłowca spod wierzchołka Rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół.
Tatry. Znaczne ryzyko poślizgnięcia. TOPR ostrzega przed wspinaczkami
W poniedziałek w Tatrach panuje słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostają typowo zimowe.
Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.
Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, szczególnie na stokach nasłonecznionych, śnieg staje się mokry. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.
Ratownicy przypominają, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC.