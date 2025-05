Tragiczny wypadek na A1. Sebastian M. usłyszał zarzut

Sebastian M. usłyszał zarzut, nie przyznał się do winy - powiadomiła Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Sebastian M. został zatrzymany w związku z wypadkiem na autostradzie A1, do którego doszło we wrześniu 2023 roku w Sierosławiu. W samochodzie osobowym zginęli rodzice i ich pięcioletni syn, za kierownicą drugiego auta siedział Sebastian M.