W skrócie Minionej doby w Polsce zgłoszono trzy przypadki utonięć, a od początku czerwca liczba ofiar wzrosła do trzydziestu.

W środę na plaży w Krynicy Morskiej 74-letni mężczyzna utonął mimo natychmiastowej akcji ratunkowej.

Służby apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, przypominając o bezpieczeństwie dzieci oraz przestrzeganiu zakazu wchodzenia do wody po alkoholu.

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W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego oraz zapowiadanymi upałami służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że korzystając z kąpielisk należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Służby podkreślają, by nie przeceniać swoich umiejętności, stosować się do regulaminów oraz poleceń ratowników. Przed wejściem do wody warto sprawdzić prognozę pogody, a podczas pływania korzystać ze sprzętu asekuracyjnego.

Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, które powinny przebywać w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Ratownicy przypominają również, że pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

Tragiczny początek wakacji. Utonięcie na plaży w Krynicy Morskiej

Jedna z tragedii rozegrała się w środę na plaży w Krynicy Morskiej. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Krynicy Morskiej, o godzinie 16:50 służby zostały zaalarmowane o zaginięciu człowieka podczas kąpieli.

"Według zgłoszenia człowiek zaginął podczas kąpieli. Wydobyty na brzeg. Niestety resuscytacja nie przyniosła efektu" - przekazali w mediach społecznościowych strażacy z OSP w Krynicy Morskiej.

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Jak informują lokalne media, do zdarzenia doszło w rejonie wejścia na plażę nr 21 w Krynicy Morskiej. Według wstępnych ustaleń rodzina zaalarmowała służby po tym, jak 74-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego zniknął pod powierzchnią wody.

Do akcji skierowano ratowników SAR ze Sztutowa, strażaków z OSP Krynica Morska, funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Po odnalezieniu mężczyzny ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon 74-latka na miejscu.

Na miejscu pracowali także policjanci i prokurator. Pod jego nadzorem prowadzone będą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności oraz przyczyny tragedii.

Upały przyciągną tłumy nad wodę. Służby apelują o rozwagę

Tragiczne zdarzenie w Krynicy Morskiej miało miejsce tuż przed pierwszym wakacyjnym weekendem. Synoptycy prognozują wysokie temperatury, dlatego nad morzem i jeziorami można spodziewać się dużej liczby wypoczywających.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla dziesięciu województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura może tam sięgać nawet 34 stopni Celsjusza, a nocami utrzymywać się na poziomie około 20 stopni.

Kryniccy ratownicy ponownie zaapelowali o rozwagę nad wodą. "Uważajcie na siebie. Nie wchodźcie do wody zwłaszcza na czerwonej fladze. W razie potrzeby nie utrudniajcie przejazdu służbom ratowniczym"" - podkreślono w komunikacie.

Strażacy zwrócili także uwagę na częste zgłoszenia dotyczące zaginięć dzieci na plażach. Ich zdaniem pomocnym rozwiązaniem może być zakładanie najmłodszym opasek z numerem telefonu do rodzica.

Służby przypominają również, jak należy reagować w przypadku zauważenia osoby tonącej. W pierwszej kolejności trzeba wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie ocenić sytuację i wybrać najbezpieczniejszy sposób działania. Ratownicy zalecają rzucenie tonącemu przedmiotu, który pomoże mu utrzymać się na wodzie, takiego jak koło ratunkowe, materac, piłka czy kij. Jeśli warunki na to pozwalają i posiadamy odpowiednie umiejętności, można podjąć próbę udzielenia pomocy, pamiętając o własnym bezpieczeństwie.





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