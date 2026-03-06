Tragiczny finał poszukiwań Magdaleny Majtyki. Aktorka nie żyje

Poszukiwana od środy Magdalena Majtyka nie żyje - potwierdziła Polsat News policja. Ciało 41-letniej aktorki znanej przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej" znaleziono na terenie wsi Biskupice Oławskie w województwie dolnośląskim.

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające aktorkę Magdelenę Majtykę siedzącą na schodach.
  • Ciało poszukiwanej aktorki Magdaleny Majtyki odnaleziono na terenie wsi Biskupice Oławskie w województwie dolnośląskim.
  • Policja przekazała, że prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci.
  • Magdalena Majtyka była znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" oraz z występów w Teatrze Polskim i Teatrze Małego Widza.
"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich" - przekazała policja w komunikacie.

"Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci" - dodano. Złożono również kondolencje rodzinie i bliskim aktorki.

Funkcjonariusze nie ujawnili co według nich było przyczyną śmierci kobiety.

Magdalena Majtyka nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań

Magdalena Majtyka zaginęła w środę wieczorem we Wrocławiu. Ostatni raz była widziana w okolicach ulicy Karkonoskiej na południu miasta. Od tego czasu bliscy nie mieli z nią kontaktu.

Poszukiwania aktorki rozpoczęła dolnośląska policja. Informacje o zaginięciu przekazał wtedy również jej mąż Piotr Bartos będący reżyserem i operatorem. "Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - napisał.

    W momencie zaginięcia aktorka miała poruszać się samochodem. Po dwóch dniach poszukiwań znaleziono samochód i ciało kobiety na terenie lasu w Biskupicach Oławskich - wsi znajdującej się ok. 45 km na południowy wschód od Wrocławia.

    Magdalena Majtyka była znana z serialu "Na Wspólnej"

    Magdalena Majtyka była 41-letnią aktorką teatralną, filmową i serialową pochodzącą z Wrocławia. Przez lata współpracowała między innymi z Teatrem Polskim w Wrocławiu oraz Teatrem Małego Widza.

    Występowała m.in. w serialu "Pierwsza Miłość" czy filmie "Pan Samochodzik i templariusze". Najbardziej znana była jednak z serialu "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w rolę Jagody Janowicz.

