Tragiczny finał policyjnej interwencji. Mężczyzny nie udało się uratować

W skrócie Prokuratura Okręgowa w Płocku zapowiedziała wszczęcie śledztwa w sprawie śmierci 46-latka, do której doszło podczas interwencji policji.

W mieszkaniu zmarłego zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy złotych i prawdopodobnie psychoaktywne substancje.

Przyczyny śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok i badania toksykologiczne.

Według relacji Komendy Miejskiej Policji w Płocku, do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem w sobotę 30 maja, gdy policjant dyżurny "otrzymał zgłoszenia dotyczące nagiego, krwawiącego mężczyzny". Miał on leżeć na przystanku, a następnie biegać i krzyczeć w okolicy sklepu.

"Funkcjonariusze na ulicy zastali wijącego się nagiego mężczyznę, który zachowywał się irracjonalnie. Po chwili mężczyzna stał się agresywny. Jego zachowanie mogło wskazywać na działanie środków odurzających" - przekazano.

Śmierć podczas interwencji. Policja wydała komunikat

Policjanci założyli mężczyźnie kajdanki na ręce trzymane z tyłu, a podczas oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego mężczyzna leżał na chodniku i w pewnym momencie przestał oddychać.

"Zdjęli kajdanki i podjęli natychmiastową resuscytację, która kontynuowana była przez ratowników przybyłych na miejsce. Niestety pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować" - wskazano w komunikacie. Zmarły to 46-letni mieszkaniec Płocka.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski powiedział w niedzielę PAP, że w związku ze śmiercią mężczyzny wykonane zostały oględziny w miejscu interwencji policji, a po ustaleniu tożsamości zmarłego, również w jego mieszkaniu.

Ruch prokuratury ws. tragedii w Płocku. "Zostanie wszczęte śledztwo"

- W obu przypadkach oględziny odbyły się z udziałem prokuratora. W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz substancje, prawdopodobnie psychoaktywne, które będą jeszcze badane - dodał Maliszewski. Podkreślił, iż zabezpieczono też nagrania z kamer nasobnych policjantów, a z miejsca ich interwencji także nagrania z monitoringu miejskiego.

- W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Na razie prowadzone są dalsze czynności - zaznaczył rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej. Wspomniał jednocześnie, że przyczyny śmierci 46-latka ustali sekcja zwłok, której termin zostanie wyznaczony, przy czym w jej ramach na pewno pobrane zostaną próbki do dalszych badań toksykologicznych.

Jak dodał prokurator Maliszewski, z dotychczasowych ustaleń wynika, że na miejscu interwencji, gdy doszło u mężczyzny do zatrzymania krążenia, policjanci podjęli działania resuscytacyjne, wezwano także na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego - nie udało się jednak przywrócić funkcji życiowych u 46-latka.

Nagrania oraz wszystkie materiały dotyczące tej interwencji zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Płocku. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia zostaną przeprowadzone również w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.





