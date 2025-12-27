W skrócie Służby podsumowały świąteczny bilans wypadków i interwencji.

Trudne warunki pogodowe doprowadziły do licznych wypadków, w tym karambolu na S8 pod Rawą Mazowiecką.

Strażacy odnotowali tysiące interwencji podczas świąt, apelując o ostrożność przy użytkowaniu ogrzewania i na drogach.

Według wstępnych danych od 24 do 26 grudnia na polskich drogach doszło do 99 wypadków. Życie w nich straciło 12 osób, a 155 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 484 nietrzeźwych kierowców - poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Do najtragiczniejszego wypadku doszło w środę rano przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych w Zielęcicach pod Brzegiem.

Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe: Ford Kuga kierowany przez mieszkańca Brzegu i Volkswagen Passat, którym jechało pięć osób.

W wypadku zginęli wszyscy podróżujący obydwoma samochodami. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali ratownicy, zobaczyli zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena.

Tragiczny wypadek w woj. opolskim. Nie wiadomo, kto kierował jednym z aut

Do tej pory udało się ustalić personalia kierowcy forda. Nie wiadomo natomiast, kto podróżował passatem. Konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

W piątek na drogach w prawie całym kraju zrobiło się ślisko, a kierowcy musieli się zmierzyć z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla 14 województw.

Trudne warunki na drogach. Doszło do karamboli

Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków i utrudnień na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu.

Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.

Policja apeluje o zachowanie rozwagi na drodze. Przypomina o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego i do warunków panujących na drodze.

Strażacy podsumowują święta. Kilka tysięcy interwencji

W okresie świątecznym strażacy interweniowali 3434 razy. 1002 interwencje dotyczyły pożarów, 1946 - miejscowych zagrożeń, a 486 fałszywych alarmów. W związku z emisją tlenku węgla strażacy interweniowali 71 razy: jedna osoba zmarła, a 22 podtruły się czadem.

Strażacy wyjeżdżali do 563 zdarzeń drogowych, 429 działań medycznych, 94 zdarzeń chemicznych i do 69 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w województwach: mazowieckim - 611, śląskim - 368, małopolskim - 290, wielkopolskim - 274 i dolnośląskim - 269.

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej podał też osobno informacje o interwencji strażaków w drugi dzień świąt.

W całym kraju 26 grudnia strażacy interweniowali 1304 razy. 279 interwencji dotyczyło pożarów, w tym 169 w budynkach mieszkalnych. 864 interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń, 390 - zdarzeń na drogach (najwięcej w woj. mazowieckim - 124), 161 - fałszywych alarmów. Zanotowano również 24 interwencje związane z emisją tlenku węgla, w wyniku których 7 osób uległo podtruciu.

Tragiczny bilans pożarów. Służby apelują o ostrożność

W woj. podkarpackim, w powiecie przemyskim, w miejscowości Żurawica, w wyniku pożaru kuchni w domu jednorodzinnym śmierć poniosła jedna osoba.

W woj. łódzkim, w powiecie poddębickim, w miejscowości Panaszew, w pożarze budynku mieszkalnego jednorodzinnego śmierć poniosła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie zimowym, właściwą eksploatację urządzeń grzewczych oraz montowanie czujek dymu i tlenku węgla, które mogą uratować zdrowie i życie.

