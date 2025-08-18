"Tragiczny bilans". Policja podsumowała długi weekend

Komenda Główna Policji opublikowała bilans wypadków do których doszło w trakcie całego długiego weekendu. W ciągu trzech dni doszło do 360 incydentów drogowych, w których zginęło 41 osób. Jak przekazano, to więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła także liczba kierowców prowadzących na tzw. podwójnym gazie.

Sierpniowy długi weekend to okres wzmożonego ruchu na polskich drogach, a co za tym idzie także ogromu pracy dla funkcjonariuszy policji. Jak informuje w mediach społecznościowych Komenda Główna Policji, w ciągu trzech ostatnich dni doszło do 360 wypadków drogowych. To 72 więcej niż w roku ubiegłym.

    W kolizjach, zderzeniach i innych incydentach śmierć poniosło 41 osób. W tym przypadku również widać niepokojący trend, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 roku, ofiar śmiertelnych było 17 mniej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rannych, tym razem było to 431 osób, przy 345 w ubiegłym roku.

    W statystykach największe liczby odnotowywane są w kategorii "kierujących po spożyciu alkoholu". Mundurowi w ciągu trzech dni długiego weekendu zatrzymali 1450 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po spożyciu. W tym przypadku również jest to więcej niż rok temu.

    Tragiczne statystyki policji. Setki wypadków w wakacje

    Na oficjalnej stronie polskiej policji znaleźć można aktualne dane informujące o wypadkach drogowych do których doszło w w całym okresie wakacyjnym.

    Z raportu "Wakacje 2025" wynika, że do dnia dzisiejszego doszło do 250 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ciągu ostatnich 30 dni takich zdarzeń było 35.

