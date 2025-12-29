Tragiczny bilans na drogach. Komunikat policji po Bożym Narodzeniu
W okresie świątecznym na polskich drogach doszło do 155 wypadków, w których zginęło 20, a rannych zostało ponad 200 osób - wynika z danych przekazanych przez policję. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 750 kierowców, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości.
W poniedziałek podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że od środy do niedzieli "policjanci obsługiwali 155 wypadków drogowych".
Poinformował, że śmierć poniosło w nich 20 osób: pięciu kierujących pojazdami, pięciu pieszych, siedmiu pasażerów i troje rowerzystów. W wypadkach 212 osób zostało rannych.
Dodał, że od 24 do 28 grudnia policjanci zatrzymali 752 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę w stanie nietrzeźwości.
Wypadek w miejscowości Zielęcice. Zginęło sześć osób
Do najtragiczniejszego wypadku doszło w Wigilię na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w miejscowości Zielęcice w woj. opolskim.
W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło do pożaru. Zginęło sześć osób.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na trasie S8 w miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim doszło do karambolu z udziałem dziewięciu pojazdów. Rannych zostało dziewięć osób.