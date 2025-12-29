W poniedziałek podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że od środy do niedzieli "policjanci obsługiwali 155 wypadków drogowych".

Poinformował, że śmierć poniosło w nich 20 osób: pięciu kierujących pojazdami, pięciu pieszych, siedmiu pasażerów i troje rowerzystów. W wypadkach 212 osób zostało rannych.

Dodał, że od 24 do 28 grudnia policjanci zatrzymali 752 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę w stanie nietrzeźwości.

Wypadek w miejscowości Zielęcice. Zginęło sześć osób

Do najtragiczniejszego wypadku doszło w Wigilię na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w miejscowości Zielęcice w woj. opolskim.

W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło do pożaru. Zginęło sześć osób.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na trasie S8 w miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim doszło do karambolu z udziałem dziewięciu pojazdów. Rannych zostało dziewięć osób.

