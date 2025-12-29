Tragiczny bilans na drogach. Komunikat policji po Bożym Narodzeniu

Artur Pokorski

W okresie świątecznym na polskich drogach doszło do 155 wypadków, w których zginęło 20, a rannych zostało ponad 200 osób - wynika z danych przekazanych przez policję. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 750 kierowców, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwości.

Rozbity samochód osobowy marki taxi stoi na pasie autostrady przy barierkach ochronnych, z poważnymi uszkodzeniami po stronie kierowcy i otwartym bagażnikiem. W tle znajduje się ambulans, na drodze widoczne są ślady zdarzenia oraz elementy pojazdu.
Miejsce karambolu z udziałem dziewięciu samochodów osobowych na trasie S8 w Przewodowicach pod Rawą Mazowiecką. Policja podała bilans świątecznego długiego weekenduPSP Rawa MazowieckaPAP

W poniedziałek podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że od środy do niedzieli "policjanci obsługiwali 155 wypadków drogowych".

Poinformował, że śmierć poniosło w nich 20 osób: pięciu kierujących pojazdami, pięciu pieszych, siedmiu pasażerów i troje rowerzystów. W wypadkach 212 osób zostało rannych.

Dodał, że od 24 do 28 grudnia policjanci zatrzymali 752 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę w stanie nietrzeźwości.

