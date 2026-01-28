W skrócie Funkcjonariusz SOP śmiertelnie ranił nożem swoją czteroletnią córkę i zaatakował innych członków rodziny w Ustce. Sprawę skomentowali przedstawiciele rządu.

Sprawca od 23 lat pracował w Służbie Ochrony Państwa, trwa śledztwo w sprawie jego badań i przebiegu służby.

Ciężko ranne zostały żona oraz teściowa napastnika, a sprawca został obezwładniony przez policję.

Przedstawiciele rządu w środę rano byli pytani o tragedię w Ustce, gdzie funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa śmiertelnie ranił nożem swoją czteroletnią córkę. Poszkodowani zostali także inni członkowie jego rodziny.

- Żeby można powiedzieć, co było powodem tego zachowania, trzeba poczekać na wyniki śledztwa - przekazał na antenie RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Jak tłumaczył Mroczek, sprawdzany jest dokładny przebieg służby oraz badania okresowe napastnika z Ustki. Mężczyzna służył w SOP 23 lata.

Tragedia w Ustce. W środę przesłuchanie 44-latka z SOP

Mroczek pytany przez prowadzącego o rodzaj badań, jakie przechodził 44-latek, odparł: - Badania psychologiczne są dostosowane do zadań osoby posiadającej broń.

Funkcjonariusz SOP w środę ma być przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. Czynności zaplanowano na godz. 11.

Wcześniej ustalono, że mężczyzna nie brał udziału w ochronie najważniejszych osób w państwie. Rzecznik SOP zapowiedział w rozmowie z PAP, że 44-latek zostanie wydalony ze służby, najprawdopodobniej dyscyplinarnie.

O sprawę tragedii w Ustce był pytany również minister koordynator służb specjalnych. - Wydaje się to absolutnie niemożliwe, nie do pojęcia. (...) Wszyscy będą wnikliwe ten przypadek badać - zadeklarował na antenie Radia ZET.

Tomasz Siemoniak zaapelował, aby "otoczyć opieką rodzinę" oraz "dać pracować biegłym i prokuratorom".

- Dobrze, że tu nie ma zbyt dużo polityki, zbyt dużo oskarżeń politycznych. Zaufajmy śledczym i prokuraturze, że tę sprawę wyjaśnią - podkreślił.

Rodzinna tragedia na Pomorzu. Zatrzymany funkcjonariusz SOP

Do ataku nożownika doszło w poniedziałek wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie o rodzinnej awanturze.

"Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce obezwładnili agresywnego 44-latka" - przekazał w komunikacie przesłanym Interii podkom. Jakub Bagiński z KMP w Ustce.

Napastnik dźgnął ostrym narzędziem pięć osób. Rany zadane czteroletniej córce okazały się śmiertelne. Dziewczynka zmarła pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji.

Ciężko ranne zostały żona i teściowa 44-latka. Jedna z nich trafiła na OIOM do szpitala w Ustce.

