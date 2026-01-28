Tragiczny atak funkcjonariusza SOP na rodzinę. Ujawniają nowe informacje
Badania psychologiczne funkcjonariusza SOP, który śmiertelnie ranił swoją córkę w Ustce, były prowadzone pod kątem zadań osoby posiadającej broń - przyznał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak ustalono wcześniej, mężczyzna służył w jednostce od 23 lat. O godz. 11 rozpocznie się przesłuchanie 44-latka. W sprawie apel wystosował minister Tomasz Siemoniak.
W skrócie
- Funkcjonariusz SOP śmiertelnie ranił nożem swoją czteroletnią córkę i zaatakował innych członków rodziny w Ustce. Sprawę skomentowali przedstawiciele rządu.
- Sprawca od 23 lat pracował w Służbie Ochrony Państwa, trwa śledztwo w sprawie jego badań i przebiegu służby.
- Ciężko ranne zostały żona oraz teściowa napastnika, a sprawca został obezwładniony przez policję.
Przedstawiciele rządu w środę rano byli pytani o tragedię w Ustce, gdzie funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa śmiertelnie ranił nożem swoją czteroletnią córkę. Poszkodowani zostali także inni członkowie jego rodziny.
- Żeby można powiedzieć, co było powodem tego zachowania, trzeba poczekać na wyniki śledztwa - przekazał na antenie RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Jak tłumaczył Mroczek, sprawdzany jest dokładny przebieg służby oraz badania okresowe napastnika z Ustki. Mężczyzna służył w SOP 23 lata.
Tragedia w Ustce. W środę przesłuchanie 44-latka z SOP
Mroczek pytany przez prowadzącego o rodzaj badań, jakie przechodził 44-latek, odparł: - Badania psychologiczne są dostosowane do zadań osoby posiadającej broń.
Funkcjonariusz SOP w środę ma być przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. Czynności zaplanowano na godz. 11.
Wcześniej ustalono, że mężczyzna nie brał udziału w ochronie najważniejszych osób w państwie. Rzecznik SOP zapowiedział w rozmowie z PAP, że 44-latek zostanie wydalony ze służby, najprawdopodobniej dyscyplinarnie.
O sprawę tragedii w Ustce był pytany również minister koordynator służb specjalnych. - Wydaje się to absolutnie niemożliwe, nie do pojęcia. (...) Wszyscy będą wnikliwe ten przypadek badać - zadeklarował na antenie Radia ZET.
Tomasz Siemoniak zaapelował, aby "otoczyć opieką rodzinę" oraz "dać pracować biegłym i prokuratorom".
- Dobrze, że tu nie ma zbyt dużo polityki, zbyt dużo oskarżeń politycznych. Zaufajmy śledczym i prokuraturze, że tę sprawę wyjaśnią - podkreślił.
Rodzinna tragedia na Pomorzu. Zatrzymany funkcjonariusz SOP
Do ataku nożownika doszło w poniedziałek wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie o rodzinnej awanturze.
"Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce obezwładnili agresywnego 44-latka" - przekazał w komunikacie przesłanym Interii podkom. Jakub Bagiński z KMP w Ustce.
Napastnik dźgnął ostrym narzędziem pięć osób. Rany zadane czteroletniej córce okazały się śmiertelne. Dziewczynka zmarła pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji.
Ciężko ranne zostały żona i teściowa 44-latka. Jedna z nich trafiła na OIOM do szpitala w Ustce.