W skrócie Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu umożliwiającą podejrzanemu wyjście z aresztu po wpłacie poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. złotych.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej aresztował na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.

Łukasz Litewka był posłem oraz znanym działaczem społecznym i charytatywnym, a jego pogrzeb odbędzie się w najbliższą środę w Sosnowcu.

- W dniu dzisiejszym prokurator nadzorujący postępowanie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki podjął decyzję o skierowaniu zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej w zakresie w jakim ustanawia ono warunek upoważniający podejrzanego do wyjścia z aresztu w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 40 tys. złotych - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

- Z uwagi na to, że postępowanie znajduje się w bardzo wstępnej fazie i nadal trwa intensywny proces gromadzenia dowodów, ten areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy - dodał.

Zażalenie na postanowienie prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek trafi do Sądu Okręgowego w Sosnowcu - poinformowała prokuratura.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o aresztowaniu na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Sąd zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty, areszt tymczasowy zostanie uchylony, a mężczyzna będzie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Łukasz Litewka nie żyje. Kierowca usłyszał zarzuty

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek 23 kwietnia. Według dotychczasowych ustaleń 57-letni mieszkaniec Sosnowca kierujący Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji.

Kierowca Mitsubishi został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku.

Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała, że te oświadczenia "mogą stanowić wyłącznie linię obrony", a część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości". Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Był znanym działaczem społecznym

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Pogrzeb posła odbędzie się w najbliższą środę w Sosnowcu. Uroczystości będą miały charakter państwowy.

