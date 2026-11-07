Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego ogłosił w serwisie X, że przywódca rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej po tragedii, jaka miała miejsce na krakowskim rynku.

Napastnik wjechał tam samochodem i zaczął strzelać do ludzi. Ostatecznie został ujęty kilka ulic dalej. Obecnie wiadomo o sześciu ofiarach śmiertelnych i wielu poważnie rannych.

Żałoba narodowa po ataku strzelca w Krakowie

"Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty premiera Donalda Tuska" - powiadomił we wpisie Rafał Leśkiewicz.

Żałoba narodowa obowiązywała będzie 8 i 9 listopada.

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Wcześniej po dramatycznych wydarzeniach w stolicy Małopolski zabrał głos prezydent Karol Nawrocki.

"Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami" - napisała głowa państwa.

"Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa" - podawał przed godziną 17 prezydent.

Do Krakowa udał się także szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz premier Donald Tusk.

Kraków. Atak strzelca. Informacje Interii

Napastnik zatrzymany w Krakowie to 24-letni Polak Michał O. - dowiedziała się Interia.

Z naszych źródeł w MSWiA wynika, że napastnik poruszał się po krakowskim rynku samochodem zarejestrowanym na jego ojca.

Według informacji zebranych przez dziennikarza Interii Dawida Serafina - ojciec napastnika ma 52 lata i na niego było zarejestrowane oficjalnie 11 sztuk broni.

Sprawca przebywa w szpitalu.

Więcej informacji wkrótce...