Policja z Gdyni zatrzymała trzy osoby w związku ze śmiercią noworodka. Dziecko odnaleziono w śmietniku, po tym, gdy 24-letnia kobieta zgłosiła się do szpitala.

"W sobotę po południu otrzymaliśmy informację o tym, że do szpitala w Gdyni została przewieziona 24-letnia kobieta , której obrażenia wskazywały na to, że urodziła dziecko . W trakcie prowadzonych czynności policjanci znaleźli zwłoki chłopczyka" - podała w poniedziałek oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert. Wyjaśniła, że wykonano oględziny z udziałem prokuratora i biegłego lekarza medycyny sądowej.

Gdynia: Znaleziono ciało noworodka. Zatrzymano trzy osoby

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk dodała, że w związku ze śmiercią noworodka zatrzymano trzy osoby: 24-latkę (prawdopodobnie matkę dziecka) oraz dwoje członków jej rodziny. Zaznaczyła, że kobieta zgłosiła się do szpitala z bólami. Lekarz stwierdził, że mogło dojść do porodu. - Kobieta wskazała funkcjonariuszom miejsce ukrycia zwłok, był to śmietnik - przekazała Wawryniuk. Prokurator zadecydował o przewiezieniu ciała noworodka na sekcję zwłok.