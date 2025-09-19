Tragedia podczas szkolenia w USA. Nie żyje dwóch polskich żołnierzy

W piątek przed godz. 23 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych za pośrednictwem platformy X przekazało, że podczas szkolenia w USA w tragicznym wypadku zginęło dwóch żołnierzy.

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - czytamy.

USA. Wypadek podczas szkolenia spadochronowego. Nie żyje dwóch żołnierzy z Polski

Jak przekazano rodziny żołnierzy, którzy zginęli, zostały objęte wszechstronnym wsparciem.

"Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalna komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia" - podano.

"Rodziny żołnierzy objęte pełnym wsparciem"

Do tragedii odniósł się wicepremier, minister obrony narodowejWładysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON powtórzy w swoim wpisie na platformie X informacje udostępnione przez Dowództwo Generalne RSZ i podkreślił, że "rodziny żołnierzy zostały objęte pełnym wsparciem".

"Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach" - dodał.

Niższe ceny energii w przyszłym roku? Motyka w ''Gościu Wydarzeń'': Zdaniem naszego resortu jest to realne Polsat News Polsat News