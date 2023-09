Warszawska prokuratura postawiła zarzuty organizatorowi pielgrzymki do Medjugorie, podczas której doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Jarosław M. został oskarżony o organizowanie wyjazdów turystycznych bez wymaganego przez prawo wpisu do rejestru. Mężczyzna "częściowo" przyznał się do winy.