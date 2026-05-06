Tragedia po interwencji policji. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci 40-latka, który w poniedziałek w Poznaniu miał przeszkadzać w interwencji służb. Policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Śledczy zlecili w tej sprawie dodatkowe badania histopatologiczne.

Radiowóz policyjny z włączonymi światłami sygnalizacyjnymi na ulicy w Poznaniu po zmroku.
Tragedia w Poznaniu. 40-latek zginął po interwencji policji. Zdj. ilustracyjne.Polsat News

W skrócie

  • Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci 40-latka, wobec którego użyto gazu pieprzowego podczas interwencji służb w Poznaniu.
  • Zlecono dodatkowe badania histopatologiczne i toksykologiczne, ponieważ nie stwierdzono jednoznacznych obrażeń ani bezpośredniego udziału osób trzecich.
  • Do zdarzenia doszło, gdy 40-latek miał przeszkadzać w udzielaniu pomocy rannemu mężczyźnie na ul. Sienkiewicza i nie reagował na polecenia policjantów.
  • Śledztwo prowadzi prokuratura oraz policyjne komórki kontroli, zabezpieczono również zapis z kamer nasobnych interweniujących funkcjonariuszy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w środę, że sekcja zwłok nie wskazała przyczyny zgonu 40-latka.

- Nie stwierdzono też jednoznacznych obrażeń mogących świadczyć o bezpośrednim udziale osób trzecich w patomechanizmie zgonu. Zlecono poszerzone badania histopatologiczne oraz toksykologiczne - dodał prokurator.

Poznań. Mężczyzna zmarł po interwencji policjantów

Jak informowała wcześniej policja, w poniedziałek, po godz. 22 służby otrzymały zgłoszenie o rannym w szyję mężczyźnie, który znajdował się na ul. Sienkiewicza, na poznańskich Jeżycach.

Na miejsce wysłano ratowników medycznych i patrol policji. Jak się okazało poszkodowany miał rozcięcia skóry na szyi i krwawił. Gdy ratownicy udzielali mu pomocy, na miejscu pojawił się inny mężczyzna.

Zobacz również:

Zdarzenie na Żoliborzu. Na miejscu pracowały służby
Mazowieckie

Akcja służb w Warszawie. Mężczyzna miał zginąć podczas interwencji

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Według policjantów 40-latek wdał się w awanturę i przeszkadzał w udzielaniu pomocy rannemu. Miał też nie reagować na wydawane mu polecenia nieprzeszkadzania w interwencji.

Policjanci użyli wobec 40-latka miotacza gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił po tym przytomność i mimo reanimacji zmarł.

Biegły nie potrafił ustalić przyczyny zgonu 40-latka

Przybyły na miejsce biegły medycyny sądowej we wstępnej opinii nie wskazał przyczyny zgonu mężczyzny.

Wykluczył też, by ktokolwiek mógł się przyczynić do śmierci 40-latka. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny.

Sprawę bada prokuratura i policyjne komórki kontroli. Śledczy zabezpieczyli m.in. zapis kamer nasobnych, jakie mieli interweniujący policjanci.

Zobacz również:

Sąd Najwyższy. Grupa kobiet zakłóciła obrady ws. uchwał dotyczących wpływu prawa europejskiego na polskie prawodawstwo
Polska

"Bardzo prosimy policję". Grupa kobiet zakłóciła obrady Sądu Najwyższego

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
"Polityczny WF": Pełczyńska problemem rządu Tuska? "Nie chce być zwasalizowana"INTERIA.PL

Najnowsze