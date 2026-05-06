W skrócie Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci 40-latka, wobec którego użyto gazu pieprzowego podczas interwencji służb w Poznaniu.

Zlecono dodatkowe badania histopatologiczne i toksykologiczne, ponieważ nie stwierdzono jednoznacznych obrażeń ani bezpośredniego udziału osób trzecich.

Do zdarzenia doszło, gdy 40-latek miał przeszkadzać w udzielaniu pomocy rannemu mężczyźnie na ul. Sienkiewicza i nie reagował na polecenia policjantów.

Śledztwo prowadzi prokuratura oraz policyjne komórki kontroli, zabezpieczono również zapis z kamer nasobnych interweniujących funkcjonariuszy.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w środę, że sekcja zwłok nie wskazała przyczyny zgonu 40-latka.

- Nie stwierdzono też jednoznacznych obrażeń mogących świadczyć o bezpośrednim udziale osób trzecich w patomechanizmie zgonu. Zlecono poszerzone badania histopatologiczne oraz toksykologiczne - dodał prokurator.

Poznań. Mężczyzna zmarł po interwencji policjantów

Jak informowała wcześniej policja, w poniedziałek, po godz. 22 służby otrzymały zgłoszenie o rannym w szyję mężczyźnie, który znajdował się na ul. Sienkiewicza, na poznańskich Jeżycach.

Na miejsce wysłano ratowników medycznych i patrol policji. Jak się okazało poszkodowany miał rozcięcia skóry na szyi i krwawił. Gdy ratownicy udzielali mu pomocy, na miejscu pojawił się inny mężczyzna.

Według policjantów 40-latek wdał się w awanturę i przeszkadzał w udzielaniu pomocy rannemu. Miał też nie reagować na wydawane mu polecenia nieprzeszkadzania w interwencji.

Policjanci użyli wobec 40-latka miotacza gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił po tym przytomność i mimo reanimacji zmarł.

Biegły nie potrafił ustalić przyczyny zgonu 40-latka

Przybyły na miejsce biegły medycyny sądowej we wstępnej opinii nie wskazał przyczyny zgonu mężczyzny.

Wykluczył też, by ktokolwiek mógł się przyczynić do śmierci 40-latka. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny.

Sprawę bada prokuratura i policyjne komórki kontroli. Śledczy zabezpieczyli m.in. zapis kamer nasobnych, jakie mieli interweniujący policjanci.

