W skrócie Zidentyfikowano siedem ofiar śmiertelnych wypadku autokaru na Węgrzech, wszystkie pochodziły z Podkarpacia i nie było wśród nich osób niepełnoletnich.

Polska delegacja, w tym zespół medyczny, przebywa na Węgrzech i ustala możliwość oraz plan transportu rannych do kraju.

Władze zapewniają wsparcie psychologiczne rodzinom ofiar oraz poszkodowanych, a na Podkarpaciu i w Warszawie przygotowano szpitale do przyjęcia rannych.

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Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała w poniedziałek najnowsze informacje po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pojazdem podróżowali przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, wracający z pielgrzymki z Medziugorie.

Jak poinformowała wojewoda, w niedzielę po południu i wieczorem potwierdzono tożsamość sześciu osób, które zginęły w wypadku. Informacja dotycząca siódmej osoby dotarła w poniedziałek rano.

- Wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu sześciu osób. Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu siódmej osoby - powiedziała Kubas-Hul.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Zidentyfikowano siedem ofiar

Wszystkie siedem zidentyfikowanych dotąd ofiar to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Wojewoda poinformowała również, że w tej grupie nie ma osób niepełnoletnich.

Rodziny sześciu osób zostały poinformowane o śmierci swoich bliskich jeszcze w niedzielę wieczorem. W przekazywaniu tragicznych wiadomości uczestniczyły trzyosobowe zespoły z udziałem psychologa. W poniedziałek kolejny taki zespół miał udać się do rodziny siódmej zidentyfikowanej osoby.

Władze nie podają na razie miejscowości, z których pochodziły ofiary. Kubas-Hul zaznaczyła, że informacje mają zostać przekazane dopiero po bezpośrednim powiadomieniu wszystkich 12 rodzin.

- Taką informację dostaniecie państwo, ale na samym końcu, jak my 12 rodzin poinformujemy bezpośrednio o tym fakcie - mówiła wojewoda.

Jak wyjaśniła, chodzi przede wszystkim o uszanowanie prywatności bliskich ofiar.

Ranni po wypadku na Węgrzech. Zapadną decyzje o transporcie do Polski

Na Węgrzech przebywa polska delegacja, w której znaleźli się wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski oraz sześcioosobowy zespół medyczny.

W poniedziałek od godz. 6 rano medycy pracują w węgierskich szpitalach. Zostali podzieleni na dwie grupy, z których każda ma odwiedzić po dwie placówki. Rozmawiają z lekarzami o dotychczasowym leczeniu rannych oraz dalszych planach.

- Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski - przekazała Kubas-Hul.

Decyzje dotyczące transportu części rannych do kraju mają zapaść w poniedziałek. Wojewoda przekazała, że na bieżąco będzie otrzymywać informacje o tym, którzy pacjenci mogą zostać przewiezieni i do jakich placówek trafią.

Do przyjęcia poszkodowanych przygotowywane są szpitale na Podkarpaciu. W poniedziałek mają odbyć się rozmowy z dyrektorami placówek w regionie, aby ustalić, na których oddziałach dostępne są miejsca.

Jeżeli będzie to możliwe, pacjenci mają trafiać do szpitali położonych najbliżej ich miejsca zamieszkania. Wojewoda zaznaczyła jednak, że najważniejszym kryterium będzie zapewnienie odpowiedniej jakości leczenia.

Gotowe do przyjęcia poszkodowanych są również dwa szpitale w Warszawie.

LPR i wojskowa CASA gotowe do transportu rannych po wypadku na Węgrzech

W stan gotowości postawiono Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jeżeli stan ciężko rannych pozwoli na ich przewiezienie, zespół medyczny na Węgrzech może zdecydować o wykorzystaniu transportu lotniczego.

Na lotnisku wojskowym w Warszawie przygotowany jest także samolot CASA.

- Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby uruchomić ten samolot celem transportu naszych rodaków do Polski, to takie decyzje będą podejmowane - powiedziała wojewoda.

Nie wszyscy poszkodowani muszą jednak zostać przewiezieni do kraju. Jeżeli część pacjentów będzie wymagała dalszego leczenia na Węgrzech, polskie władze deklarują zapewnienie im pomocy.

Kubas-Hul poinformowała, że w razie potrzeby Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zakupi potrzebne leki i dostarczy je do węgierskich szpitali.

Pomoc ma zostać zaoferowana również rodzinom ciężko rannych pozostających na Węgrzech. Jeżeli bliscy będą chcieli do nich pojechać, władze mają pomóc w organizacji wyjazdu. Przygotowano także możliwość zapewnienia tłumacza.

Pielgrzymi wracali z Medziugorie. Śledztwo po wypadku autokaru

Równolegle trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Wojewoda poinformowała, że w niedzielę na Węgry wyjechało sześciu policjantów z Podkarpacia oraz zespół prokuratorów, którzy mają prowadzić na miejscu czynności.

Według wcześniejszych, wstępnych ustaleń węgierskiej policji kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku.

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Autokarem podróżowali pielgrzymi wracający do Polski z Medziugorie w Bośni i Hercegowinie. Pojazd zjechał ze swojego pasa ruchu, wpadł do rowu i dachował.

W wypadku zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Jedna z rannych osób odniosła obrażenia zagrażające życiu, a dziewięć było w poważnym stanie.

Pomoc psychologiczna dla rodzin ofiar wypadku na Węgrzech

Na Podkarpaciu przygotowano zespoły psychologów, które mają zapewniać wsparcie rodzinom ofiar i poszkodowanych. Jak mówiła wojewoda, pierwsze kontakty pokazują, że taka pomoc jest potrzebna.

- Już widzimy, że ta pomoc psychologiczna tym rodzinom jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć - zapewniła Kubas-Hul.

Wojewoda zarządziła również, aby w poniedziałek o godz. 12 pamięć ofiar uczczono minutą ciszy. Flagi na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur mają zostać opuszczone do połowy masztu.

Kubas-Hul zaapelowała do samorządowców z regionu, aby również przyłączyli się do upamiętnienia ofiar.



