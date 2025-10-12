Tragedia na pokładzie samolotu LOT. Zmarł pasażer

Agata Sucharska

Zmarł pasażer samolotu lecącego w sobotę z Warszawy do Nowego Jorku - potwierdził Interii rzecznik przewoźnika PLL LOT Krzysztof Moczulski. Wcześniej Boeing 787-8 Dreamliner PLL LOT został przekierowany do Kopenhagi z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia jednego z podróżnych.

Boeing 787-8 Dreamliner linii LOT musiał zawrócić do Warszawy
Boeing 787-8 Dreamliner linii LOT musiał zawrócić do Warszawywikimedia.commonsmateriał zewnętrzny

Boeing 787-8 Dreamliner wystartował z Lotniska Chopina w Warszawie po godzinie 17 w sobotę.

Maszyna kierowała się do Nowego Jorku, na miejscu pasażerowie mieli się zameldować o godz. 20:20.

Tragedia na pokładzie samolotu LOT. Nie żyje pasażer, maszyna zawróciła

Po około dwóch godzinach lotu załoga została poinformowała o nagłej sytuacji medycznej na pokładzie.

- Samolot musiał wylądować w Kopenhadze z powodu pogorszenia stanu zdrowia jednego z podróżnych, który niestety zmarł - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

    Po zakończeniu działań służb i spełnieniu niezbędnych procedur maszyna zawróciła do Warszawy.

    Pasażerom zaoferowano alternatywne połączenia do Nowego Jorku.

    Linia lotnicza nie ujawnia tożsamości ani przyczyny zgonu pasażera. Apeluje o uszanowanie prywatności jego rodziny.

