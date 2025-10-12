W skrócie Samolot PLL LOT z Warszawy do Nowego Jorku musiał lądować w Kopenhadze z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia jednego z pasażerów.

Niestety mimo interwencji służb pasażer zmarł.

Po zakończeniu procedur maszyna wróciła do Warszawy, a pasażerom zaoferowano alternatywne połączenia.

Boeing 787-8 Dreamliner wystartował z Lotniska Chopina w Warszawie po godzinie 17 w sobotę.

Maszyna kierowała się do Nowego Jorku, na miejscu pasażerowie mieli się zameldować o godz. 20:20.

Po około dwóch godzinach lotu załoga została poinformowała o nagłej sytuacji medycznej na pokładzie.

- Samolot musiał wylądować w Kopenhadze z powodu pogorszenia stanu zdrowia jednego z podróżnych, który niestety zmarł - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Po zakończeniu działań służb i spełnieniu niezbędnych procedur maszyna zawróciła do Warszawy.

Pasażerom zaoferowano alternatywne połączenia do Nowego Jorku.

Linia lotnicza nie ujawnia tożsamości ani przyczyny zgonu pasażera. Apeluje o uszanowanie prywatności jego rodziny.

