Tragedia na Mistrzostwach Polski. Sternik zginął podczas zawodów

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Aktualizacja

Podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych doszło do tragicznego wypadku. W trakcie zawodów zderzyli się dwaj sternicy. Jeden z nich był reanimowany, nie przeżył. Na miejscu trwa akcja służb. Zawody przerwano.

Służby podczas akcji ratunkowej na zawodach w Płocku
Śmiertelny wypadek podczas zawodów. Nie żyje jeden z uczestnikówFacebook / Komenda Miejska Policji w Płockumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch sterników.
  • W wyniku zderzenia jeden z uczestników, 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, zmarł mimo prób reanimacji.
  • Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, a zawody zostały przerwane.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragedii doszło w sobotę około godz. 14. Podczas odbywających się na Wiśle w Płocku zawodów, dwaj sternicy zderzyli się ze sobą i wpadli do wody.

Na miejsce zdarzenia skierowano zespoły ratownicze, lądował tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Płock. Wypadek podczas Mistrzostw Polski. Nie żyje 18-latek

Jak podała Komenda Miejska Policji w Płocku, przystąpiono do reanimacji jednego z zawodników. Mimo natychmiastowej akcji, jego życia nie udało się uratować.

- Sternik, który zginął, to 18-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. Druga sternik, również mieszkaniec woj. dolnośląskiego, nie doznał poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy - przekazała Interii oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Zobacz również:

Prokuratura ujawniła nowe informacje w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki
Polska

Śmierć Łukasza Litewki. Prokuratura podała nowe informacje

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności i bezpośredniej przyczyny wypadku.

- Na miejscu wciąż pracują służby pod nadzorem prokuratora - poinformowała nadkom. Jakubowska.

W związku z tragedią zawody w Płocku zostały przerwane.

Zobacz również:

MKiŚ wydało oświadczenie w sprawie tragedii podczas gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej
Polska

Katastrofa dromadera. Ministerstwo odpowiada na "nieuprawnione spekulacje"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz
"Premier działa w interesie Niemiec". Spór o amerykańskich żołnierzy w PolscePolsat NewsPolsat News

Najnowsze