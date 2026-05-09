W skrócie Podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch sterników.

W wyniku zderzenia jeden z uczestników, 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, zmarł mimo prób reanimacji.

Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, a zawody zostały przerwane.

Do tragedii doszło w sobotę około godz. 14. Podczas odbywających się na Wiśle w Płocku zawodów, dwaj sternicy zderzyli się ze sobą i wpadli do wody.

Na miejsce zdarzenia skierowano zespoły ratownicze, lądował tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Płock. Wypadek podczas Mistrzostw Polski. Nie żyje 18-latek

Jak podała Komenda Miejska Policji w Płocku, przystąpiono do reanimacji jednego z zawodników. Mimo natychmiastowej akcji, jego życia nie udało się uratować.

- Sternik, który zginął, to 18-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. Druga sternik, również mieszkaniec woj. dolnośląskiego, nie doznał poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy - przekazała Interii oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.

Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności i bezpośredniej przyczyny wypadku.

- Na miejscu wciąż pracują służby pod nadzorem prokuratora - poinformowała nadkom. Jakubowska.

W związku z tragedią zawody w Płocku zostały przerwane.

