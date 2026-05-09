Tragedia na Mistrzostwach Polski. Sternik zginął podczas zawodów
Podczas Pierwszej Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych doszło do tragicznego wypadku. W trakcie zawodów zderzyli się dwaj sternicy. Jeden z nich był reanimowany, nie przeżył. Na miejscu trwa akcja służb. Zawody przerwano.
Do tragedii doszło w sobotę około godz. 14. Podczas odbywających się na Wiśle w Płocku zawodów, dwaj sternicy zderzyli się ze sobą i wpadli do wody.
Na miejsce zdarzenia skierowano zespoły ratownicze, lądował tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Płock. Wypadek podczas Mistrzostw Polski. Nie żyje 18-latek
Jak podała Komenda Miejska Policji w Płocku, przystąpiono do reanimacji jednego z zawodników. Mimo natychmiastowej akcji, jego życia nie udało się uratować.
- Sternik, który zginął, to 18-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. Druga sternik, również mieszkaniec woj. dolnośląskiego, nie doznał poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy - przekazała Interii oficer prasowa KMP w Płocku podkom. Monika Jakubowska.
Obecnie trwa ustalanie wszystkich okoliczności i bezpośredniej przyczyny wypadku.
- Na miejscu wciąż pracują służby pod nadzorem prokuratora - poinformowała nadkom. Jakubowska.
W związku z tragedią zawody w Płocku zostały przerwane.