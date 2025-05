- Teraz podejrzany ma prawo zapoznać się z aktami, składać ewentualne wnioski dowodowe, one będą rozpatrywane - dodał.

Prokurator poinformował, że we wtorek sąd "orzekał o utrzymaniu tymczasowego aresztowania orzeczonego na 30 dni przez ten sam sąd, który orzekał w tym zakresie we wrześniu 2023 roku".

We wtorek Sebastian M. usłyszał zarzut spowodowania wypadku na autostradzie A1 , w którym zginęła trzyosobowa rodzina - przekazała we wtorek Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Jak dodała, mężczyzna nie przyznał się do winy. - Złożył bardzo ogólne wyjaśnienia - przekazała przedstawicielka prokuratury.

- W toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na wyłączną winę kierowcy BMW - powiedziała prok. Knapik. Dodała, że "M. zostanie niezwłocznie doprowadzony do aresztu".

Zgodnie z przepisami Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności .

Do wypadku na A1 doszło we wrześniu 2023 r. w Sierosławiu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. W samochodzie marki Kia zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Za kierownicą BMW siedział Sebastian M.

Po wypadku mężczyzna uciekł z Europy . Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy. M. był też poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą zatrzymała go w Dubaju. Został wypuszczony z aresztu za kaucją i według doniesień mediów otrzymał tzw. złotą wizę, dającą mu status rezydenta.

Polska prokuratura, w ramach procedury ekstradycyjnej, wnioskowała o wydanie Sebastiana M. do Polski. W styczniu Sąd Apelacyjny w Dubaju, orzekając jako sąd pierwszej instancji, stwierdził "nieprawomocnie prawną dopuszczalność ekstradycji Sebastian M. do Polski". Orzeczenie to zostało w lutym zaskarżone przez mężczyznę, a na początku maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatecznie uznał ekstradycję za dopuszczalną.