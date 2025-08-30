Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy lotniczej. Chodzi o czwartkowy wypadek myśliwca F-16 podczas pokazów lotniczych w Radomiu. W jego wyniku zmarł pilot maszyny, major Maciej Krakowian.

Jak przekazał Polsat News, tego samego dnia przed feralnym lotem miało dojść do sprzeczki między pilotem a wieżą kontroli. Powodem nieporozumienia miała być źle prowadzona korespondencja radiowa przez kontrolera lotów.

Niebezpieczny incydent przed tragedią w Radomiu. Media: Kontroler pomylił dwa samoloty

W trakcie próby przed Air Show w Radomiu miała miejsce niebezpieczna sytuacja. Myśliwiec, którym leciał major Maciej Krakowian, znalazł się w bliskiej odległości od samolotu FA-50.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze stacji wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił dwa samoloty znajdujące się w powietrzu oraz przekazywał błędne informacje pilotom.

Wypadek F-16 w Radomiu. Rusza prokuratorskie śledztwo

Rzecznik warszawskiej prokuratury informował w piątek, że śledztwo będzie dotyczyć "tzw. wątku technicznego, czy samolot był sprawny".

- Druga kwestia, którą badamy to jest czynnik ludzki, czyli kwestie związane z sytuacją zdrowotną, predyspozycjami i odpowiednimi manewrami wykonywanymi przez samego pilota - tłumaczył prok. Piotr Antoni Skiba.

Air Show Radom 2025. Doszło do katastrofy, nie żyje pilot F-16

Pierwsze nagrania z Radomia pojawiły się w czwartek przed godz. 20. Lecący myśliwiec F-16 z dużą prędkością zaczął zmierzać w kierunku ziemi, uderzył w nią i błyskawicznie stanął w ogniu.

Do katastrofy doszło podczas prób przed Air Show w Radomiu. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze zaplanowane były na 30 i 31 sierpnia w Radomiu. Największa tego typu impreza w naszym kraju i jedna z czołowych tego rodzaju w Europie została odwołana. Organizatorzy spodziewali się kilkunastu tysięcy widzów.

"Wydarzenia": Kaczyński kontra Nowacka. Spór polityczny wokół edukacji zdrowotnej Polsat News Polsat News