Tradycyjna kolęda odejdzie do lamusa? Polacy chcą zmian w wizytach księży

W skrócie 62 proc. Polaków opowiada się za kolędą odbywającą się na zaproszenie.

52 proc. ankietowanych negatywnie ocenia tradycję podejmowania księdza poczęstunkiem.

45 proc. respondentów uważa, że kolęda w obecnej formie ma sens w XXI wieku.

"Jak oceniasz kolędy na zaproszenia, gdy ksiądz przychodzi tylko do tych, którzy wcześniej zapisali się na wizytę?" - tak sformułowane pytanie zadano ankietowanym, biorącym udział w sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla WP.

Za zaproponowanym pomysłem opowiedziało się 62 proc. respondentów, z czego 32 proc. określiło swój stosunek jako "zdecydowanie pozytywny", a 30 proc. "raczej pozytywny". Idei sprzeciwiło się 15 proc. pytanych, a 23 proc. nie wyraziło jednoznacznego zdania.

Kolęda 2026. Polacy odpowiedzieli w sondażu

Kolejne pytanie w sondażu dotyczyło podejmowania przychodzącego kapłana posiłkiem lub oferowanie mu poczęstunku, co wielu wiernych uznaje za wyraz szacunku dla odwiedzającego.

Okazuje się, że dziś ponad połowa (52 proc.) ankietowanych podchodzi do tego zjawiska w sposób negatywny. Przychylny stosunek do tej tradycji wyraziło 22 proc. z pytanych, jednak tylko 9 proc. wskazało na "zdecydowanie pozytywne" podejście.

Autorzy sondażu zapytali też o możliwość zastąpienia tradycyjnej kolędy, odbywającej się w domach wiernych, specjalną mszą świętą odprawianą w kościele dla mieszkańców konkretnej ulicy lub bloku.

Wśród ankietowanych przeważały pozytywne odpowiedzi (50 proc.). Przeciwnicy pomysłu stanowili 20 proc. całej grupy, z czego 9 proc. wyraziło "zdecydowanie negatywny" stosunek do idei zastąpienia kolędy nabożeństwem.

Czy kolęda ma sens w XXI wieku? Wyniki sondażu

Finalne pytanie było najbardziej ogólne. Osoby biorące udział w sondażu zapytane zostały, czy kolęda w obecnej formie ma jeszcze sens w XXI wieku. W tym przypadku dominowały odpowiedzi twierdzące.

45 proc. wskazało odpowiedź "tak", z czego 19 proc. wybrało opcję "zdecydowanie", a 26 proc. "raczej tak". Celu kontynuowania tradycyjnych wizyt duszpasterskich nie dostrzegło 34 proc. respondentów (18 proc. zdecydowanie nie widzi sensu, a 16 proc. "raczej" go nie widzi). 21 proc. osób nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-5 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie n=1058.

