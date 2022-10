Najnowszy sondaż parlamentarny przeprowadziła pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.

Najnowszy sondaż. PiS z dużą przewagą nad KO

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, 36,4 proc. ankietowanych głosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. To spadek o 0,6 pp. w stosunku do ostatniego badania.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która mogłaby liczyć na poparcie 28,3 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego. Ostatnie miejsce na podium przypadłoby Polsce 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie to zebrałoby 11,3 proc. głosów. To spadek o 0,5 pp. od września.

Jednocześnie taki rozkład głosów wyborców w najnowszym sondażu oznaczałby, że PiS mogłoby liczyć na 208 mandatów, Koalicja Obywatelska na 141 mandatów, a Polska 2050 na 49.

Najnowszy sondaż. Sześć ugrupowań w Sejmie

Na kolejnych miejscach znalazły się: Lewica z 9,8-proc. poparciem, co oznacza spadek o 0,1 pp. (36 mandatów); Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, na które zagłosowałoby 7,1 proc. ankietowanych (wzrost o 0,4 pp.), co dałoby 21 mandatów; Konfederacja - mogłaby liczyć na 5,2 proc. poparcia, co stanowi spadek o 1,4 pp. (4 mandaty).

Poza Sejmem znalazłoby się ugrupowanie Kukiz'15, na które swój głos oddałoby 1,5 proc. wyborców. Inne ugrupowania uzyskałyby 1 proc. głosów (1 mandat).

Badanie przeprowadzono 27-28 października 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1055 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.