W skrócie Według nowego sondażu najwięcej respondentów planuje oddać głos na Koalicję Obywatelską, choć poparcie dla tej partii oraz dla Prawa i Sprawiedliwości spadło od początku maja.

Wzrost poparcia odnotowały Konfederacja, Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej.

Partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 znalazły się pod progiem wyborczym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu wyborczym przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster, Koalicja Obywatelska otrzymała 32,98 proc. głosów. Partia Donalda Tuska utrzymała się na prowadzeniu, choć w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na początku maja jej poparcie spadło o prawie 3 pkt proc.

Nowy sondaż. KO na czele, mimo gorszego wyniku

26,66 proc. biorących udział w badaniu deklaruje głos w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. PiS również zanotował spadek poparcia względem początku maja, choć dużo mniej zauważalny - 0,23 pkt proc.

Na trzecim miejscu w wyborczym sondażu znalazła się Konfederacja, na którą chce głosować 13,29 proc. Jest to partia, która zanotowała największy przyrost poparcia względem początku maja - o 1,55 pkt proc.

Według sondażu, swoich posłów do Sejmu wprowadzą także Nowa Lewica z wynikiem 7,76 proc. (wzrost o 0,58 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,03 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym - inaczej niż w poprzednim badaniu - znalazłaby się Partia Razem, na którą chce głosować 4,78 proc. Spadek poparcia notuje także wchodzące w skład koalicji rządowej Polskie Stronnictwo Ludowe, mogące liczyć na 4,25 proc.

Niewielki wzrost poparcia (ok. 0,4 pkt proc.) zanotowała inna koalicyjna partia, Polska 2050 - chce na nią zagłosować 2,71 proc. respondentów. Głos na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,54 proc.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zostało wykonane w dniach 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.





"DE:KOD": Niemiecki system kaucyjny. W tle bieda i wielkie biznesy INTERIA.PL